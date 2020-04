Bursa AS Bergerak Mixed pada Awal Perdagangan Selasa (28/4)

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks S&P 500 Amerika Serikat melanjutkan penguatannya pada awal perdagangan hari ini, Selasa (28/4/2020), di tengah rencana sejumlah negara untuk membuka kembali aktivitas perekonomian mereka.

Berdasarkan data Bloomberg, indeks S&P 500 menguat 0,89 persen atau 25,66 poin ke level 2.904,24 pada pukul 10.16 pagi waktu New York dan indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,75 persen atau 180,80 poin ke level 24.314,58.

Meski demikian, indeks Nasdaq Composite tergelincir ke zona merah dan turun 0,25 persen atau 21,82 poin ke level 8.708,34.

Dengan indeks saham AS telah mencatat kenaikan lebih dari 25 persen sejak menyentuh level terendahnya pada Maret, banyak investor yang mencari katalis-katalis baru untuk mendorong kenaikan lebih lanjut.

“Tidak ada yang mengharapkan kita akan kembali ke titik yang kita tinggalkan, tetapi setidaknya ada langkah untuk membuka kembali. Meski sentimennya positif, kita akan terus melihat volatilitas,” ujar Chris Gaffney dari TIAA, seperti dilansir dari Bloomberg.

Pasar dipastikan akan menantikan keputusan rapat kebijakan moneter bank sentral Federal Reserve AS dan Bank Sentral Eropa (ECB) pekan ini.

Sementara itu, laporan kinerja keuangan perusahaan akan terus membanjiri sentimen pasar, termasuk oleh Amazon.com Inc., Facebook Inc., Apple Inc., Microsooft Corp., dan Samsung Electronics Co.

Pada saat yang sama, pelaku pasar memantau laju infeksi virus corona (Covid-19) dan segala pembahasan tentang cara memulai kembali aktivitas perekonomian.

Spanyol dan Prancis akan menyampaikan detail-detail tentang rencana melonggarkan lockdown seiring dengan langkah Eropa untuk mengendurkan pembatasan.

Sejalan dengan bursa AS, indeks Stoxx Europe 600 melonjak 2 persen, indeks MSCI Asia Pacific Index naik 0,6 persen, dan indeks MSCI All-Country World menguat 1,3 persen.

