MNC Sekuritas: Buy on Weakness MAPI dan BSDE

Bisnis.com, JAKARTA - MNC Sekuritas merekomendasikan investor untuk melakukan aksi buy on weakness terhadap saham MAPI dan BSDE dan sell on strength untuk saham BRPT dan ADRO pada perdagangan Kamis (16/4/2020).

Berdasarkan publikasi risetnya, tim analis MNC menuliskan IHSG pada perdagangan Rabu (15/4/2020) terkoreksi sebesar 1,7 persen ke level 4,625 dan diikuti oleh tekanan jual yang cukup besar.

"Perhatikan support terdekat IHSG di area 4,561 dan berikutnya di 4,394, apabila IHSG bergerak terkoreksi agresif menembus kedua support tersebut, maka kami memperkirakan IHSG terkonfirmasi menyelesaikan wave C dari wave (4) (skenario biru) atau wave 1 (skenario merah) menuju area koreksi terdekat berada pada level 4.150-4.300," tulis tim riset MNC, Kamis (16/4/2020).

Menurutnya, apabila IHSG masih melanjutkan penguatannya, maka IHSG akan menguji level resistance di angka 4.750 dan 4.800 dan 4.800-5.000.

Berikut ulasan pilihan saham dari MNC Sekuritas, Kamis (16/4/2020):

MAPI - Buy on Weakness Rp605

MAPI menguat agresif 14,2 persen pada perdagangan Rabu (15/4/2020) disertai tekanan beli yang cukup besar. Selama MAPI tidak terkoreksi di bawah Rp500, maka kami memperkirakan MAPI akan melanjutkan penguatannya untuk membentuk wave [c] dari wave 4.

Buy on Weakness: Rp570-Rp600

Target Price: Rp675 dan Rp770

Stoploss: below Rp500

BSDE - Buy on Weakness Rp845

Selama BSDE tidak kembali terkoreksi ke bawah area Rp750, maka kami memperkirakan pergerakan BSDE saat ini sedang berada di awal wave [v] dari wave 1. Diperkirakan BSDE berpeluang untuk melanjutkan penguatannya terlebih dahulu untuk membentuk wave [v].

Buy on Weakness: Rp810-Rp835

Target Price: Rp940 dan Rp1,015

Stoploss: below Rp750

BRPT - Sell on Strength Rp995

Kemarin (15/4), BRPT menguat 1% dan ditutup di level 995, namun penguatan BRPT tertahan oleh MA60 dan MA200. Kami memperkirakan pergerakan BRPT sudah berada diakhir wave [v] dari wave A, dimana penguatan BRPT sudah relatif terbatas dan rentan untuk terkoreksi untuk membentuk wave B.

Adapun level koreksi BRPT terdekat berada pada area 970 dan selanjutnya berada di Rp700. Sell on Strength: Rp1.000-Rp1.100

ADRO - Sell on Strength Rp1,045

Pada perdagangan kemarin (15/4), ADRO ditutup terkoreksi 3,2 persen ke level Rp1.045. Selama ADRO tidak menguat menembus Rp1.200, dimana level ini sebagai level _resistance_ terdekat, maka kami memperkirakan ADRO sudah berada di akhir wave (b) dari wave [b].

ADRO akan rentan terkoreksi untuk membentuk wave (c) dari wave [b] dengan level koreksi terdekat berada di area 1,000 dan idealnya kami perkirakan berada pada range Rp750-Rp840. Sell on Strength: Rp1.050-Rp1.130

