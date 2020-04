Rupiah Diprediksi Terus Menguat dan Parkir di Level Rp16.000

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah diperkirakan bakal terus menguat ke level Rp16.000 pada akhir perdagangan hari ini, Kamis (9/4/2020).

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau menyentuh level Rp16.060 per dolar AS pukul 13.07 WIB dengan apresiasi 190 poin atau 1,17 persen dari level penutupan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 9 April 2020

Pada perdagangan Rabu (8/4/2020), nilai tukar mata uang rupiah ditutup di level Rp16.250 per dolar AS dengan pelemahan sebesar 50 poin atau 0,31 persen.

Rupiah mulai rebound dengan apresiasi ke level Rp16.202 per dolar AS. Sepanjang perdagangan pagi ini, rupiah bergerak fluktuatif di level 16.202 -16.225 per dolar AS.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan penguatan rupiah berkat ditopang oleh penguatan pasar saham Amerika Serikat. Pasar merespon positif pidato Donald Trump yang optimis ekonomi Paman Sam bisa bangkit lagi setelah masa puncak wabah berlalu.

“Kemungkinan rilis stimulus tambahan pemerintah AS dan pemerintah lainnya [menjadi sentimen positif]. Sebagian nilai tukar emerging seperti dolar Singapura, peso Filipina, ringgit Malaysia, won Korea, dan juga rupiah pun menguat terhadap dolar AS,” katanya kepada Bisnis, Kamis (9/4/2020).

Ariston mengatakan potensi rupiah menyentuh Rp16.000 masih besar. Akan tetapi, lanjutnya, pasar harus mewaspadai sentimen negatif yang bisa dipicu dari angka penyebaran wabah global yang semakin meningkat.

Menurutnya, angkat tersebut belum pasti mencapai puncaknya dan kemungkinan akan berdampak pada memburuknya data-data ekonomi akibat wabah.

Sementara itu, Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan rupiah bakal menguji Rp15.950 pada penutupan perdagangan hari ini. Menurutnya, dengan pulihnya pasar China bakal membuat kepanikan pasar mereda.

Selain itu, dia juga memperkirakan penguatan akan terus berlanjut sampai ke akhir tahun hingga ke level Rp14.500.