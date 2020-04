5 Berita Populer Market, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 2 April 2020 dan Harga Emas Hari Ini, Jumat 3 April 2020

Mata uang rupiah mengalami pelemahan seiring dengan berkurangnya minat investor.

Pada penutupan perdagangan Kamis (2/4/2020), pergerakan nilai tukar rupiah berakhir melemah 45 poin atau 0,27 persen ke level Rp16.495 per dolar AS. Indeks dolar AS turun 0,15 persen atau 0,146 poin ke posisi 99,527

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Jumat (3/4/2020) naik tajam dari harga pada perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram dibanderol harga Rp944.000 per gram, naik Rp26.000 dari posisi pada perdagangan sebelumnya, Kamis (2/4/2020).

Mata uang rupiah mengalami penguatan pada penutupan perdagangan Jumat (3/4/2020).

Nilai tukar rupiah berhasil rebound dan berakhir terapresiasi 65 poin atau 0,39 persen ke level Rp16.430 per dolar AS. Dalam waktu yang sama sekitar pukul 15.05 WIB, indeks dolar AS naik 0,39 persen atau 0,386 poin ke posisi 100,566.

Harga emas terpantau kembali meningkat ke atas level US$1.600 per troy ounce seiring dengan bertambahnya minat terhadap aset haven dan kekhawatiran pasar terhadap penyebaran corona.

Pada perdagangan Kamis (2/4/2020) pukul 5.20 WIB, harga emas Comex untuk kontrak Juni 2020 terpantau naik 14,60 poin atau 0,92 persen ke level US$1.606 per troy ounce. Adapun, harga emas spot naik 1,74 poin atau 0,11 persen menjadi US$1.593,25 per troy ounce.

Harga emas spot mengalami koreksi tipis seiring dengan peningkatan indeks dolar AS. Namun, harga emas Comex masih meningkat.

Pada perdagangan Jumat (3/4/2020) pukul 5.27 WIB, harga emas Comex untuk kontrak Juni 2020 terpantau meningkat tipis 0,1 poin atau 0,01 persen ke level US$1.637,80 per troy ounce. Harga emas spot terkoreksi 0,14 persen atau 2,23 poin menjadi US$1.611,76 per troy ounce.

