Aksi Borong Asing di Saham BBCA, BMRI, BBNI Topang IHSG Sesi I

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan bergerak zig-zag sepanjang sesi pertama perdagangan, Rabu (1/4/2020). Lima saham berkapitalisasi jumbo atau big caps menahan pergerakan indeks jatuh ke zona merah.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengawali sesi pertamanya di April 2020 dengan bergerak zig-zag. Sempat memerah ke level 4.510,880, indeks bergerak naik dan sempat menyentuh level tertinggi 4.627,418 pada sesi perdagangan pertama, Rabu (1/4/2020).

Baca Juga : Rekomendasi dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 1 April 2020

Namun, laju IHSG kembali tergelincir sebelum akhir rebound kembali 0,61 persen 4.566,417 sekitar pukul 11:00 WIB. Indeks mengakhir perdagangan sesi pertama dengan menguat tipis 0,36 persen atau 16,415 poin ke level 4.555,345 pada akhir sesi pertama, Rabu (1/4/2020).

Sebanyak 187 saham menguat, 173 terkoreksi, 139 stagnan. Total transaksi saham yang terjadi di pasar reguler, tunai, dan negosiasi senilai Rp3,55 triliun.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 1 April 2020

Saham-saham big caps menjadi penopang laju indeks pada sesi pertama perdagangan, Rabu (1/4/2020). Hal itu sejalan dengan aksi beli yang dilakukan oleh investor asing terhadap emiten berkapitalisasi jumbo.

Investor asing tercatat membukukan net buy atau beli bersih di pasar reguler untuk saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Rp97,8 miliar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Rp28,9 miliar, PT Bank Negara Indonesia (Persero) (BBNI) Rp26,1 miliar, dan PT Astra International Tbk. (ASII) Rp6,4 miliar sampai dengan akhir sesi pertama, Rabu (1/4/2020).

Adapun, penguatan harga saham masing-masing emiten big caps itu yakni BBCA 1,72 persen, BMRI 0,64 persen, BBNI 0,79 persen, dan ASII 1,54 persen.

Pergerakan itu terjadi di usai Bursa Amerika Serikat kembali rontok pada sesi perdagangan, Selasa (31/3/2020) waktu setempat. Indeks S&P 500 terkoreksi 1,60 persen dan Indeks Dow Jones terkoreksi 1,84 persen.

Namun, dari dalam negeri, sentimen dari rencana stimulus Rp405,1 triliun yang disiapkan pemerintah untuk membantu rakyat dan menstimulus ekonomi di tengah penyebaran COVID-19 turut mewarnai laju IHSG.

Pagi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan dua skenario dampak perekonomian Indonesia akibat dari penyebaran COVID-19. Pertama, skenario berat dengan proyeksi pertumbuhan 2,3 persen, harga minyak dunia US$38 per barel, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, dan inflasi 3,9 persen.

Kedua, skenario ekonomi sangat berat dengan proyeksi pertumbuhan minus 0,4 persen, harga minyak dunia US$31 per barel, inflasi 5,1 persen, dan nilai tukar mencapai Rp20.000 per dolar AS.

Sementara itu, Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wijoyo Prasetio menilai hari ini pasar cukup menyambut baik rencana stimulus Rp405 triliun yang akan dikeluarkan pemerintah untuk membantu rakyat dan menstimulus ekonomi. Namun, faktor sentimen global dari dampak penyebaran COVID-19 membuat IHSG masih bergerak zig-zag.

“Jadi untuk saat ini memang masih sangat sulit untuk melakukan aksi karena berita yang muncul dari pasar global juga masih memberikan sinyal yang mixed, Dow Jones Futures yang saat negatif di pagi hari bisa berubah menjadi positif dan juga sebaliknya,” jelasnya kepada Bisnis.com, Rabu (1/4/2020).

Dia menyarankan agar investor tetap memiliki cadangan kas yang memadai. Namun, hal itu bukan berarti tidak melakukan investasi.

“Pada saat ini yang membedakan investor yang akan sukses adalah dalam hal money management,” jelasnya.