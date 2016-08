BURSA CHINA 31 AGUSTUS: Dibuka Negatif, Shanghai Composite & CSI 300 Berbalik Menguat

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan bursa saham China terpantau berbalik menguat pada perdagangan pagi ini, Rabu (31/8/2016).

Indeks Shanghai Composite berbalik naik 0,13% atau 4,07 poin ke level 3.078,75 pada pukul 10.26 WIB, setelah dibuka turun tipis 0,06% atau 1,76 poin di posisi 3.072,92.

Dari 1.161 saham yang terdaftar pada indeks Shanghai Composite, 455 di antaranya menguat, 574 melemah, sedangkan 132 saham bergerak stagnan.

Saham China Merchants Bank Co. Ltd. menguat 1,57%, sementara saham Greenland Holdings Corp. Ltd. melesat 4,41%, Shanghau Oriental Pearl Media Co. Ltd. melejit 6,67%, dan Kweichow Moutai Co. Ltd. naik 1,06%.

Sementara itu, pergerakan indeks CSI 300 di Shenzen yang berisi saham-saham bluechips juga berbalik menguat hingga 0,42% atau 13,81 poin ke level 3.325,80, setelah dibuka turun tipis 0,04% atau 1,42 poin ke level 3.310,57.