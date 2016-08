KURS TENGAH BI 30 AGUSTUS: Terapresiasi ke 13.260, Mata Uang Asia Bervariasi

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia mematok kurs tengah di posisi Rp13.260 per dolar AS siang ini, Selasa (30/8/2016).

Bank Indonesia menetapkan kurs tengah di Rp13.260 per dolar AS, terapresiasi 0,11% atau 15 poin dari posisi Rp13.275 per dolar AS kemarin.

Kurs jual ditetapkan di Rp13.326 per dolar AS, sedangkan kurs beli berada di Rp13.194 per dolar AS. Selisih antara kurs jual dan kurs beli adalah Rp132.

Sementara itu, pergerakan mata uang di Asia terpantau bervariasi terhadap dolar AS.

Pelemahan paling tajam terhadap dolar AS di antaranya dialami oleh ringgit Malaysia sebesar 0,14% dan yen Jepang dengan 0,13%.

Sementara penguatan paling tajam terhadap dolar AS dialami oleh won Korea Selatan dengan 0,6% dan rupee India sebesar 0,12%.

Nilai tukar rupiah terpantau juga menguat meski tipis sebesar 0,08% atau 11 poin ke 13.256 per dolar AS pada pukul 11.07 WIB.

Kurs Transaksi Bank Indonesia (Rupiah)

30 Agustus 13.260 29 Agustus 13.275 26 Agustus 13.242 25 Agustus 13.267 24 Agustus 13.252

Sumber: Bank Indonesia