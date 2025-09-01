Bisnis Indonesia Premium
Tabel Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini (1/9), Termurah Rp1.033.000 per Gram

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian per 1 September 2025: UBS Rp1.987.000/gram, Galeri24 Rp1.967.000/gram. Pembelian bisa di outlet atau online.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari
Senin, 1 September 2025 | 07:48
Karyawan menunjukkan emas 24 karat di Galeri 24 Pegadaian di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Karyawan menunjukkan emas 24 karat di Galeri 24 Pegadaian di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Senin (1/9/2025), masing-masing dibanderol Rp1.987.000 dan Rp1.967.000 per gram.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas UBS ukuran 0,5 gram dijual Rp1.075.000. Emas Galeri24 ukuran 0,5 gram dibanderol lebih murah, yaitu Rp1.033.000. 

Hari ini untuk emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp1.987.000. Untuk ukuran yang sama, emas Galeri24 dijual seharga Rp1.967.000. 

Baca Juga : Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin (1/9) Stagnan di Rp2.060.000

Selanjutnya, emas UBS ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.943.000 dan Rp3.876.000 untuk emas Galeri24 ukuran yang sama. Pegadaian juga menjual emas UBS dan Galeri24 ukuran 5 gram seharga masing-masing Rp9.741.000 dan Rp9.617.000. 

Untuk emas cetakan UBS ukuran 50 gram dijual Pegadaian seharga Rp96.499.000 dan emas Galeri24 ukuran tersebut dijual Rp95.600.000. Untuk ukuran 100 gram, emas UBS dan Galeri24 dilego seharga berturut-turut Rp192.922.000 dan Rp191.105.000.

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Tabel Harga Emas UBS dan Galeri24, Senin 1 September 2025:

Ukuran (gram) Emas Galeri24 Emas UBS
0,5 Rp 1.033.000 Rp 1.075.000
1 Rp 1.967.000 Rp 1.987.000
2 Rp 3.876.000 Rp 3.943.000
3 - -
5 Rp 9.617.000 Rp 9.741.000
10 Rp 19.182.000 Rp 19.378.000
25 Rp 47.838.000 Rp 48.350.000
50 Rp 95.600.000 Rp 96.499.000
100 Rp 191.105.000 Rp 192.922.000
250 Rp 477.524.000 Rp 482.160.000
500 Rp 954.578.000 Rp 963.186.000
1000 Rp 1.909.155.000 -
 

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

