Tabel Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini (1/9), Termurah Rp1.033.000 per Gram

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Senin (1/9/2025), masing-masing dibanderol Rp1.987.000 dan Rp1.967.000 per gram.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas UBS ukuran 0,5 gram dijual Rp1.075.000. Emas Galeri24 ukuran 0,5 gram dibanderol lebih murah, yaitu Rp1.033.000.

Hari ini untuk emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp1.987.000. Untuk ukuran yang sama, emas Galeri24 dijual seharga Rp1.967.000.

Selanjutnya, emas UBS ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.943.000 dan Rp3.876.000 untuk emas Galeri24 ukuran yang sama. Pegadaian juga menjual emas UBS dan Galeri24 ukuran 5 gram seharga masing-masing Rp9.741.000 dan Rp9.617.000.

Untuk emas cetakan UBS ukuran 50 gram dijual Pegadaian seharga Rp96.499.000 dan emas Galeri24 ukuran tersebut dijual Rp95.600.000. Untuk ukuran 100 gram, emas UBS dan Galeri24 dilego seharga berturut-turut Rp192.922.000 dan Rp191.105.000.

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Tabel Harga Emas UBS dan Galeri24, Senin 1 September 2025: