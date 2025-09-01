Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin (1/9) Stagnan di Rp2.060.000

Harga emas Antam di Pegadaian pada Senin (1/9/2025) stagnan, dengan harga 1 gram tetap di Rp2.060.000. Harga ukuran lain juga tidak berubah.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas batangan Antam di Pegadaian pada hari ini, Senin (1/9/2025) terpantau tidak berubah dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan data terbaru di laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1,082.000, sama seperti harga sebelumnya.

Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram dijual Rp2.060.000, juga sama dengan harga perdagangan hari sebelumnya.

Lebih lanjut, Pegadaian menjual emas Antam ukuran 5 gram seharga Rp 10.062.000, ukuran 10 gram Rp20.067.000, dan ukuran 100 gram senilai Rp199.901.000.

Sementara itu Harga emas Antam ukuran 250 gram dibanderol Rp 499.476.000 dan untuk ukuran 500 gram Pegadaian membanderol Seharga Rp998.733.000.

Adapun, emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Pegadaian seharga Rp 1.997.424.000.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Senin (1/9/2025):