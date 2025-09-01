Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin (1/9) Stagnan di Rp2.060.000

Harga emas Antam di Pegadaian pada Senin (1/9/2025) stagnan, dengan harga 1 gram tetap di Rp2.060.000. Harga ukuran lain juga tidak berubah.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 07:22
Share
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas batangan Antam di Pegadaian pada hari ini, Senin (1/9/2025) terpantau tidak berubah dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan data terbaru di laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1,082.000, sama seperti harga sebelumnya.

Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram dijual Rp2.060.000, juga sama dengan harga perdagangan hari sebelumnya.

Baca Juga : Ramalan Nasib Pergerakan Harga Emas Memasuki September 2025

Lebih lanjut, Pegadaian menjual emas Antam ukuran 5 gram seharga Rp 10.062.000, ukuran 10 gram Rp20.067.000, dan ukuran 100 gram senilai Rp199.901.000.

Sementara itu Harga emas Antam ukuran 250 gram dibanderol Rp 499.476.000 dan untuk ukuran 500 gram Pegadaian membanderol Seharga Rp998.733.000.

Adapun, emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Pegadaian seharga Rp 1.997.424.000.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Senin (1/9/2025):

Ukuran (gram) Harga 
0,5 Rp 1.082.000
1 Rp 2.060.000
2 Rp 4.056.000
3 Rp 6.058.000
5 Rp 10.062.000
10 Rp 20.067.000
25 Rp 50.037.000
50 Rp 99.991.000
100 Rp 199.901.000
250 Rp 499.476.000
500 Rp 998.733.000
1000 Rp 1.997.424.000
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kisi-Kisi Mengkhawatirkan dari Merosotnya Laba BYD
Premium
1 jam yang lalu

Kisi-Kisi Mengkhawatirkan dari Merosotnya Laba BYD

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja
Premium
2 jam yang lalu

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tabel Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini (1/9), Termurah Rp1.033.000 per Gram

Tabel Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini (1/9), Termurah Rp1.033.000 per Gram

Ramalan Nasib Pergerakan Harga Emas Memasuki September 2025

Ramalan Nasib Pergerakan Harga Emas Memasuki September 2025

Penjualan Emas Antam Laris Manis, Kocek Laba ANTM Kian Tebal

Penjualan Emas Antam Laris Manis, Kocek Laba ANTM Kian Tebal

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)

Harga Emas Diramal Tembus US$3.600, Pasar Antisipasi Keputusan The Fed

Harga Emas Diramal Tembus US$3.600, Pasar Antisipasi Keputusan The Fed

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OPINI: Risiko Negatif Patriot Bond
Obligasi & Reksadana
7 menit yang lalu

OPINI: Risiko Negatif Patriot Bond

Penjualan Emas Antam Laris Manis, Kocek Laba ANTM Kian Tebal
Korporasi
13 menit yang lalu

Penjualan Emas Antam Laris Manis, Kocek Laba ANTM Kian Tebal

Tabel Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini (1/9), Termurah Rp1.033.000 per Gram
Emas
24 menit yang lalu

Tabel Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini (1/9), Termurah Rp1.033.000 per Gram

Investor Asing Lari Keluar, Ini Pilihan Saham Defensif Indo Premier ANTM hingga SIDO
Bursa & Saham
35 menit yang lalu

Investor Asing Lari Keluar, Ini Pilihan Saham Defensif Indo Premier ANTM hingga SIDO

IHSG Rawan Koreksi di Tengah Aksi, Cermati Saham ARCI hingga TOBA
Bursa & Saham
40 menit yang lalu

IHSG Rawan Koreksi di Tengah Aksi, Cermati Saham ARCI hingga TOBA

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 1 September 2025

3

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

4

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)

5

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 1 September 2025

3

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

4

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)

5

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh