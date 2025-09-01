Indeks Bisnis-27 Dibuka Jeblok, Saham ISAT, DSNG, hingga BRPT Terjun ke Zona Merah

Indeks Bisnis-27 dibuka melemah ke level 499,46, dengan saham ISAT, DSNG, dan BRPT terjun ke zona merah. IHSG juga turun 3,37% ke level 7.620,09.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka ambrol bersamaan dengan kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini. Indeks Bisnis-27 dibuka melemah terdorong saham-saham seperti ISAT, DSNG, hingga BRPT.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka melemah pada level 499,46. Indeks Bisnis-27 bergerak di kisaran 495 hingga 500 sesaat setelah pembukaan.

Dari 27 konstituen, hanya satu saham yang dibuka di zona hijau, sementara sisanya sebanyak 26 saham dibuka pada zona merah.

Saham PT Indosat Tbk. (ISAT) menjadi salah satu saham dengan penurunan terdalam di indeks ini. Saham ISAT melemah 6,19% ke level Rp1.895 per saham pagi ini.

Lalu saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) juga melemah 5,23% ke level Rp1.540 per saham. Demikian juga saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) yang turun 5,02% ke level Rp2.080 per saham pagi ini.

Saham-saham lainnya yang juga melemah pagi ini adalah saham KLBF yang turun 4,94% ke level Rp1.155, saham TLKM melemah 4,79% ke level Rp2.980, dan saham BMRI turun 4,65% ke level Rp4.510 per saham.

Sementara itu, satu-satunya saham yang menguat pagi ini di Indeks Bisnis-27 adalah saham ANTM. Saham ANTM naik 0,66% ke level Rp3.060 pagi ini.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka ambrol pagi ini pada level 7.620,09. IHSG turun hingga 3,37% sesaat setelah pembukaan pagi ini.

IHSG diperdagangkan pada rentang 7.548-7.622 sesaat setelah pembukaan. Sebanyak 2,5 miliar saham diperdagangkan, dengan nilai sebesar Rp2,28 triliun.

Sebanyak 18 saham menguat, 603 saham melemah, dan 34 saham stagnan. Kapitalisasi pasar IHSG berada pada level Rp13.765 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.