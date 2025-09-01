Bisnis Indonesia Premium
Nilai Tukar Rupiah ke Dolar AS Hari Ini Senin, 1 September Dibuka Menguat

Rupiah menguat 0,17% ke Rp16.472 per dolar AS pada 1 September 2025, meski diprediksi fluktuatif akibat ketegangan politik domestik dan data ekonomi AS yang kuat.
Fahmi Ahmad Burhan
Senin, 1 September 2025 | 09:35
Karyawan menghitung uang dolar AS di gerai penukaran uang di Jakarta, belum lama ini. Mata uang rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif cenderung melemah pada rentang Rp16.280-Rp16.330 per dolar AS besok, Senin (21/7/2025)./JIBI/Bisnis/Abdurachman
Karyawan menghitung uang dolar AS di gerai penukaran uang di Jakarta, belum lama ini. Mata uang rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif cenderung melemah pada rentang Rp16.280-Rp16.330 per dolar AS besok, Senin (21/7/2025)./JIBI/Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini, Senin (1/9/2025) dibuka menguat. Kurs rupiah dibuka pada posisi Rp16.472 per dolar Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengawali perdagangan hari ini dengan menguat 0,17% atau 27,5 poin ke level Rp16.472 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau naik 0,04% ke posisi 97,8.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang di Asia lainnya mengalami penguatan. Dolar Hong Kong misalnya menguat 0,01%, yuan China menguat 0,01%, dan dolar Singapura menguat 0,04%.

Sementara sejumlah mata uang di Asia lainnya melemah. Yen Jepang misalnya melemah 0,1%, dolar Taiwan melemah 0,09%, dan won Korea Selatan melemah 0,18%.

Selain itu, peso Filipina melemah 0,27%, rupee India melemah 0,66%, dan ringgit Malaysia melemah 0,2%.

U.S. DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH - TradingView

Pada perdagangan sebelumnya, Jumat (29/8/2025) rupiah ditutup melemah 0,90% ke level ke Rp16.499,50 per dolar AS.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi memproyeksikan rupiah pada hari ini bergerak fluktuatif namun diperkirakan akan ditutup melemah di rentang Rp16.490-Rp16.520 per dolar AS.

Menurutnya, sentimen yang menyertai pergerakan mata uang rupiah di perdagangan adalah kondisi sosial dan politik dalam negeri yang memanas sejak Kamis lalu. 

"Ketegangan sosial dan politik dalam negeri yang memanas sejak Kamis [28/8/2025] terus akan memanas. Apalagi, bumbu-bumbu sebelumnya di mana pemerintah akan memberikan tunjangan untuk perumahan terhadap DPR, ini pun juga membuat satu ketegangan tersendiri," ujar Ibrahim pada beberapa waktu lalu. 

Ibrahim melihat kondisi ini akan semakin panas, imbas adanya korban jiwa pada aksi demonstrasi kemarin. Selain itu, menurutnya birokrasi yang kental dengan kolusi dan nepotisme juga membuat kecemburuan tersendiri bagi para profesional lainnya yang selama ini masih belum memiliki pekerjaan. 

"Sehingga wajar ketimpangan semakin tajam dalam pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini," tegasnya. 

Sementara dari sentimen global, data yang dirilis AS menunjukkan ekonomi negara Paman Sam tersebut tumbuh pesat. Indikasinya, jumlah warga AS yang mengajukan tunjangan pengangguran menurun yang menyiratkan penguatan pasar tenaga kerja. 

Selain itu, PDB kuartal II tahun ini di AS menunjukkan ekspansi tahunan sebesar 3,3%, melampaui proyeksi pertumbuhan di level 3,1% dari posisi semula di 3,0%. Klaim pengangguran awal juga turun menjadi 229.000, sedikit lebih baik dari konsensus yang meramal di level 230.000. 

Katalis berikutnya tidak jauh dari perkembangan Bank Sentral, di mana Gubernur The Fed, Lisa Cook yang telah dipecat Trump mengajukan gugatan dan memicu pertikaian bersejarah atas independensi bank sentral AS. Polemik tersebut mewarnai keputusan The Fed untuk menetapkan suku bunga pada September nanti. 

 

Fahmi Ahmad Burhan
Anggara Pernando

