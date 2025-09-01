Harga Emas Menguat, Pasar Cermati Sentimen The Fed dan Data Ketenagakerjaan AS

Harga emas naik 0,09% di tengah ketidakpastian kebijakan The Fed dan data tenaga kerja AS. Investor fokus pada potensi pemangkasan suku bunga.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas terpantau menguat seiring dengan sikap pelaku pasar yang menimbang arah kebijakan The Fed dan ketidakpastian terkait tarif impor Presiden AS Donald Trump menjelang rilis data tenaga kerja pekan ini.

Berdasarkan data Bloomberg pada Senin (1/9/2025), harga emas di pasar spot terpantau naik 0,09% pada level US$3.450,88 per troy ounce. Sementara itu, harga emas Comex tercatat turun 0,12% pada level US$3.512,00 per troy ounce. Adapun, harga emas terpantau menguat 2,3% sepanjang pekan lalu.

Sidang darurat terkait upaya Trump memberhentikan Gubernur The Fed Lisa Cook berakhir tanpa keputusan pada Jumat lalu. Putusan akhir mengenai kelanjutan tugas Cook diperkirakan baru keluar paling cepat Selasa (2/9/2025).

Hasil sidang tersebut dipandang krusial bagi masa depan independensi The Fed. Kekhawatiran melemahnya otoritas moneter independen berpotensi menggerus kepercayaan investor terhadap AS, sekaligus meningkatkan minat terhadap aset lindung nilai seperti emas. Hakim belum memberi sinyal arah putusan dalam gugatan bersejarah tersebut.

Di sisi lain, pengadilan banding federal memutuskan bahwa tarif global yang diberlakukan Trump melanggar hukum darurat, memperkuat putusan Pengadilan Perdagangan Internasional pada Mei lalu.

Namun, hakim tetap membiarkan tarif tersebut berlaku selama proses hukum berjalan, membuka kemungkinan pembatasan hanya bersifat parsial.

Harga emas sempat menyentuh rekor sekitar US$3.500 per troy ounce pada April lalu setelah Trump mengumumkan rencana awal tarif impor. Sejak itu, harga bergerak dalam kisaran terbatas seiring meredanya permintaan aset aman setelah Trump melunakkan sebagian rencana tarifnya. Namun, arus masuk dana ke instrumen exchange-traded funds (ETF) masih menopang dukungan jangka panjang bagi emas.

Fokus investor pekan ini tertuju pada laporan tenaga kerja AS, yang dapat memperkuat atau menggagalkan ekspektasi pasar bahwa The Fed akan kembali memangkas suku bunga bulan ini.

Survei Bloomberg memperkirakan AS hanya menambah 75.000 lapangan kerja sepanjang Agustus dengan tingkat pengangguran naik tipis, menambah indikasi pelemahan pasar tenaga kerja.

Data AS pada Jumat lalu menunjukkan inflasi masih tinggi meski sesuai ekspektasi. Presiden The Fed San Francisco Mary Daly menyatakan bank sentral siap memangkas suku bunga dalam waktu dekat, dengan menilai tekanan inflasi akibat tarif bersifat sementara. Pasar saat ini menilai peluang pemangkasan suku bunga pada September cukup besar.

Sementara itu, harga perak bertahan di bawah US$40 per troy ounce, paladium menguat, dan platinum relatif stagnan.