Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 1 September Turun jadi Rp1,03 Juta per Gram

Harga emas Antam turun, 1 gram jadi Rp1.978.000. Buyback Rp1.825.000. Pajak PPh 22 berlaku untuk transaksi jual beli emas.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi
Senin, 1 September 2025 | 09:28
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam turun pada Senin, 1 September 2025, dengan harga emas 1 gram menjadi Rp1.978.000, turun Rp2.000 dari hari sebelumnya.
  • Harga jual kembali (buyback) emas Antam juga mengalami penurunan sebesar Rp2.000, menjadi Rp1.825.000 per gram.
  • Pajak penghasilan (PPh) 22 dikenakan pada penjualan dan pembelian emas batangan, dengan tarif berbeda untuk pemilik NPWP dan non-NPWP.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Senin (1/9/2025), terpantau turun dibandingkan kemarin, pada harga Rp1.978.000 per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp1.039.000. 

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.039.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp1.000 dibandingkan perdagangan kemarin Rp1.040.000.  

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.978.000 pada hari ini, turun Rp2.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.980.000. 

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.665.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp19.275.000. 

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp48.062.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp96.045.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp192.012.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp959.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.918.600.000. 

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.825.000 per gram, turun Rp2.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. 

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.  Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. 

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22. 

Tabel Harga Emas Antam Hari Ini, Senin (1/9/2025):

Ukuran

Harga

0,5 gram

Rp1.039.000

1 gram

Rp1.978.000

2 gram

Rp3.896.000

3 gram

Rp5.819.000

5 gram

Rp9.665.000

10 gram

Rp19.275.000

25 gram

Rp48.062.000

50 gram

Rp96.045.000

100 gram

Rp192.012.000

250 gram

Rp479.765.000

500 gram

Rp959.320.000

1.000 gram

Rp1.918.600.000

Sumber: Logam Mulia

 

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Anggara Pernando

