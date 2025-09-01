Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 1 September Turun jadi Rp1,03 Juta per Gram

Harga emas Antam turun, 1 gram jadi Rp1.978.000. Buyback Rp1.825.000. Pajak PPh 22 berlaku untuk transaksi jual beli emas.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Senin (1/9/2025), terpantau turun dibandingkan kemarin, pada harga Rp1.978.000 per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp1.039.000.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.039.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp1.000 dibandingkan perdagangan kemarin Rp1.040.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.978.000 pada hari ini, turun Rp2.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.980.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.665.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp19.275.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp48.062.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp96.045.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp192.012.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp959.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.918.600.000.

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.825.000 per gram, turun Rp2.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Tabel Harga Emas Antam Hari Ini, Senin (1/9/2025):

Ukuran Harga 0,5 gram Rp1.039.000 1 gram Rp1.978.000 2 gram Rp3.896.000 3 gram Rp5.819.000 5 gram Rp9.665.000 10 gram Rp19.275.000 25 gram Rp48.062.000 50 gram Rp96.045.000 100 gram Rp192.012.000 250 gram Rp479.765.000 500 gram Rp959.320.000 1.000 gram Rp1.918.600.000

Sumber: Logam Mulia