Profil Bernardus Irmanto Dirut Baru Vale Indonesia (INCO)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) baru saja usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Senin (28/7/2025). Keputusan acara tersebut, salah satunya, menyetujui pengangkatan Bernardus Irmanto sebagai Presiden Direktur Vale hingga 2027.

Selain pengangkatan Bernardus, RUPSLB Vale Indonesia juga menyepakati sejumlah pengunduran diri anggota Komisaris, seperti Yusuke Niwa yang mengundurkan diri dari kursi Komisaris Vale Indonesia dan pemberhentian jabatan terhadap Muhammad Rachmat Kaimuddin dari jabatan Presiden Komisaris, Edi Permadi dari kursi Komisaris, dan Adriansyah Chaniago dari jabatan Direktur dan Chief Human Capital Officer.

Dengan begitu, RUPSLB Vale juga menyepakati pengangkatan Fauzambi Syahrul Multhazar sebagai Presiden Komisaris, Katherine Angle Oendoen sebagai Komisaris, dan Shiro Imai sebagai Komisaris.

Selain itu, RUPSLB Vale menyepakati pengangkatan Budiawansyah sebagai Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer dan Bernardus Irmanto sebagai Presiden Direktur.

“Selain itu, RUPSLB juga menetapkan pengangkatan Bapak Bernardus Irmanto sebagai Presiden Direktur dan Chief Executive Officer dengan masa jabatan hingga RUPS Tahunan 2027,” terang manajemen dalam keterbukaan informasi, Selasa (29/7/2025).

Profil Bernardus Irmanto

Sebelum diputuskan oleh RUPSLB sebagai Presiden Direktur, Bernardus Irmanto telah memegang jabatan di Vale sebagai Direktur dan Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer. Sebelum RUPSLB berlangsung, pria ini juga turut ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Presiden Direktur Vale sejak 24 April 2025.

Melansir laman resmi Vale, Bernardus Irmanto memiliki latar belakang pendidikan di bidang Matematika dan Ilmu Komputer di Universitas Gadjah Mada. Dia meraih gelar sarjananya pada 1997 di Jogja.

Selepas itu, meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu dan Teknik Komputer dari University of New South Wales di Sydney, Australia pada 2002 dan menyelesaikan program global executive MBA dari University of California Los Angeles (UCLA)–Anderson School of Management National University of Singapore (NUS) pada 2016.

Sebelum bergabung dengan Vale Indonesia, Bernardus pernah bergabung dengan Newmont Nusa Tenggara, Fujitsu Asia Pacific Pte., Ltd., Bali Camp, hingga PT Freeport Indonesia. Bernardus telah malang melintang selama 20 tahun di industri pertambangan.

Baru sejak 2004 Bernardus bergabung dengan Vale Indonesia. Dalam jabatan pertamanya, Bernardus menjabat sebagai analis sistem senior di Departemen TI sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Pada 2007 Bernardus memegang jabatan sebagai General Manager TI dan diangkat sebagai General Manager yang bertanggung jawab atas shared services operations Vale Indonesia pada Mei 2009.

Setelahnya, kariernya malang melintang di Vale Indonesia. Pada 2011 misalnya, Bernardus diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Vale, setelah sebelumnya pada 2010 dirinya menjabat sebagai Direktur Vale

Karirnya sebagai Wakil Presiden Direktur berlanjut dan ditunjuk kembali pada RUPST 2014, 2016, dan 2018 untuk jabatan yang sama. Dalam jabatan itu, Bernardus bertanggung jawab atas urusan SDM, TI, hingga urusan eksternal Vale Indonesia.

Selama memegang jabatan di Vale Indonesia, Bernardus disebut tidak memiliki rangkap jabatan di perseroan lain.

