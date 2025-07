Cara Menabung Emas Antam untuk Pemula biar Untung!

Bisnis.com, JAKARTA — Emas Antam menjadi salah satu instrumen tabungan maupun investasi bagi banyak orang karena dianggap aset yang aman alias safe haven, terutama di tengah gejolak ekonomi seperti saat ini. Simak tips menabung emas Antam dan cara menabung emas yang mudah untuk pemula.

Dari sisi harga, emas cenderung naik secara bertahap. Bahkan dalam enam bulan terakhir, emas naik dan bertahan di posisi yang tinggi.

Melansir dari laman resmi Logam Mulia, emas Antam LM menjadi salah satu bentuk investasi yang semakin banyak dilirik. Tidak hanya memiliki nilai yang tergolong stabil, tetapi tingkat likuiditas dari bentuk investasi ini juga sangat tinggi.

Sebut saja harga emas Antam batangan pada akhir 2024 yang senilai Rp1.515.000 per gram. Lalu, per 7 Juli 2025, harga emas Antam hari ini telah mencapai Rp1.901.000 per gram, alias terdapat kenaikan hampir Rp400.000 untuk satu gram emas.

Begitu pula dengan harga pembelian kembali atau buyback emas Antam, yakni sebesar Rp1.365.000/gram pada akhir tahun lalu yang kemudian naik sejalan kenaikan harga beli, ke level Rp1.745.000 per gram.

Tak mengherankan jika emas ini semakin banyak dibeli untuk dijadikan instrumen investasi. Masyarakat pun semakin giat mempelajari tips menabung emas Antam.

Meskipun sekilas terlihat mudah membeli emas, tetapi investasi emas juga perlu dilakukan dengan perhitungan yang matang agar mendapatkan untung. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan jika Anda tergolong pemula dalam menabung emas.

Tips Menabung Emas Antam:

1. Menentukan Tujuan Investasi

Menabung dalam bentuk emas sebagai investasi idealnya ditujukan untuk target dalam jangka waktu 5—10 tahun. Misalnya, tabungan haji, pendidikan, pensiun, dan sebagainya.

Tujuan investasi yang jelas akan membuat menabung emas menjadi lebih konsisten dan giat.





2. Memantau Harga Emas Antam

Anda dapat melihat perkembangan harga emas Antam melalui laman https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini. Harga emas akan diperbaharui setiap harinya pukul 08.30 WIB.

Harga emas memang cenderung fluktuatif dan berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Anda dapat membeli emas dengan jumlah yang sesuai dengan keinginan. Sementara untuk menjual emas (buyback), pastikan harga emas lebih tinggi dibandingkan dari harga beli.





3. Tentukan Ukuran Emas yang Ingin Dibeli

Harga emas bergantung pada ukurannya. Antam menyediakan emas Batangan mulai dari 0,5 gram hingga 1kg.

Membeli harga emas dengan ukuran lebih besar cenderung lebih murah. Sebagai gambaran, per 5 Juli 2025, harga emas senilai Rp1.912.770/gram sementara untuk ukuran 10 gram di harga Rp18.621.438.





4. Beli di Tempat Terpercaya

Pembelian emas Antam Batangan berbagai ukuran saat ini dapat dibeli baik secara langsung atau offline maupun secara daring atau online. Pembelian emas secara online memiliki opsi ambil di tempat maupun dikirim menggunakan jasa ekspedisi.

Untuk menghilangkan keraguan akan keaslian emas, Anda dapat membelinya melalui Butik Emas Antam LM terdekat, dan teruntuk Anda yang jauh dari lokasi Butik Emas LM bisa juga membeli Emas Antam LM secara online lewat situs resmi Logam Mulia, yaitu www.logammulia.com.





5. Simpan Emas di Tempat yang Aman

Salah satu resiko menabung emas adalah resiko kehilangan. Jika ingin menabung emas dan menyimpannya di rumah, pastikan Anda sudah mempersiapkan brankas penyimpanan. Alternatif yang lebih aman adalah menitipkan emas tersebut untuk disimpan di dalam kotak brankas yang dimiliki oleh bank.





Cara Menabung Emas Antam untuk Pemula

Untuk membeli emas Antam secara online, ada bisa mengunjungi situs logammulia.com. Namun, pastikan bahwa rumah Anda dekat atau terjangkau dari lokasi Butik Antam terdekat.