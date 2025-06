Rupiah Terus Menguat, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini 24 Juni 2025

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke Rp16.371 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (24/6/2025). Berikut kurs rupiah di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah menguat ke posisi Rp16.371 per dolar AS menurut data Bloomberg, Selasa (24/6/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat 0,73% atau 120,5 poin ke level Rp16.360 per 10.50 WIB. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau turun 0,29% ke level 98,13.

Yen Jepang menguat 0,32%, dolar Singapura naik 0,05%, dolar Taiwan menguat 0,54%, dan won Korea Selatan menguat 1,06%. Lalu peso Filipina menguat 1,07%, rupee India melemah 0,19%, yuan China menguat 0,05%, ringgit Malaysia menguat 0,90%, dan baht Thailand melemah 0,01% terhadap dolar AS.

Melansir Reuters, posisi dolar AS melemah setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Iran. Kabar itu disambut baik oleh pasar dan memicu reli pada aset berisiko di pasar global.

Adapun Trump mengumumkan bahwa Israel dan Iran telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata total dan menyeluruh guna mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama 12 hari. Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah kedua pihak saling mengancam akan meluncurkan serangan baru.

"Kita tentunya masih perlu menunggu rincian lebih lanjut mengenai apa arti semua ini. Saya rasa akan tergantung pada syarat-syarat gencatan senjata, dan seperti apa ketentuan menuju kesepakatan damai yang lebih tahan lama," kata Senior Currency Strategist di National Australia Bank Rodrigo Catril, dikutip dari Reuters, Selasa (24/6/2025).

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.57 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.335 dan harga jual sebesar Rp16.375 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.245 dan Rp16.545 per pukul 08.23 WIB. Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.25 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.245 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.545 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.353 dan Rp16.378 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.280 dan Rp16.480 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.16 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.378 dan Rp16.418.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.175 dan harga jual senilai Rp16.525. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.57 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 10.23 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.175 dan Rp16.525.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 11.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.358 dan harga jual sebesar Rp16.378 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.250 dan jual sebesar Rp16.550. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.35 WIB.