BRI Terbitkan Obligasi Social Bond Rp5 Triliun, Cek Kuponnya

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) membanderol kupon obligasi berwawasan sosial (social bond) sebesar 6,45% hingga 6,6% per tahun.

BRI segera menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp5 triliun.

Social bond itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI dengan target dana maksimal Rp20 triliun.

Dalam penawaran kali ini, BRI akan menerbitkan social bond dalam tiga seri. Seri A akan diterbitkan senilai Rp1,56 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun dan tenor 2 tahun.

Seri B diterbitkan senilai Rp2,11 triliun dengan tingkat bunga tetap 6,55% per tahun dan tenor 3 tahun. Seri C senilai Rp1,32 triliun dengan tingkat bunga tetap 6,6% per tahun dan tenor 5 tahun.

Obligasi berwawasan sosial BRI ini mendapatkan peringkat idAAA (triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Adapun, penjamin pelaksana emisi obligasi berwawasan sosial ini mencakup PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Seluruh dana yang diperoleh akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial yang sudah ada yang mendukung atau mempromosikan kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau.

Lebih lanjut, manajemen BRI menjelaskan infrastruktur dasar yang terjangkau itu mencakup dari segi maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, dan penciptaan lapangan kerja.

Dana itu juga diarahkan untuk program yang akan dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, dan peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi.

“Perseroan berencana mengalokasikan sekitar 50% dari hasil penawaran umum obligasi berwawasan sosial ini untuk penciptaan lapangan kerja. Sisanya, untuk peningkatan serta pemberdayaan sosial-ekonomi,” seperti dikutip dari prospektus.

BRI menargetkan masa penawaran umum social bond akan dilaksanakan pada 24 Juni 2025 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni 2025.