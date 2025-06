Astra Raih Penghargaan HR Asia Best Companies to Work For 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Astra bersama perusahaan Grup Astra pada hari Jumat (20/6) meraih penghargaan dari perhelatan HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2025.

Ini adalah kali kedelapan Astra mendapatkan penghargaan dari HR Asia sebagai bentuk apresiasi untuk perusahaan-perusahaan di Asia yang menerapkan praktik-praktik SDM terbaik, tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi, dan budaya tempat kerja yang unggul.

Dalam pelaksanaan HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2025, Astra meraih tiga penghargaan yaitu penghargaan utama HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2025, penghargaan kategori HR Asia Sustainable Workplace Awards 2025 dan HR Asia Tech Empowerement Awards 2025.



Adapun perusahaan Grup Astra yang turut mendapatkan penghargaan pada ajang ini adalah Toyota Astra Motor, FIFGROUP, Astra Credit Companies, Surya Artha Nusantara Finance, United Tractors, Pamapersada Nusantara, Kalimantan Prima Persada, serta Komatsu Remanufacturing Asia.

Penghargaan HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2025 diperoleh dari rangkaian seleksi yang melibatkan 2,5 juta responden, 20.000 perusahaan di Asia yang 25% di antaranya merupakan perusahaan yang mendapatkan rekognisi dari Fortune Global 500 Companies.

“Astra memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan menanamkan pola pikir keberlanjutan di seluruh aktivitas bisnis. Untuk itu Astra melalui Astra 2030 Sustainability Aspirations memiliki Flagship Initiatives Astra for Everyone untuk berfokus terhadap menciptakan tempat kerja yang beragam dan inklusif, aman, nyaman, memiliki work- life balance yang sehat, serta mampu mengembangkan insan Astra yang kompeten sesuai dengan filosofi Astra yakni Catur Dharma,” ujar Chief of Corporate Human Capital Development Astra Aloysius Budi Santoso.

Astra 2030 Sustainability Aspirations adalah pemandu perjalanan transisi Grup Astra yang mengintegrasikan sustainability di dalam Astra Triple-P Strategy, yaitu Portfolio Roadmap, People Roadmap, dan Public Contribution Roadmap.

Melalui People Roadmap, Astra menerapkan Mandatory Key Action (MKA) dan mengedepankan komitmen terhadap "People First, Safety by All for All," yang berfokus pada penguatan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta menanamkan budaya keselamatan di seluruh lini bisnis Astra.

Pengembangan talenta juga menjadi prioritas utama dalam strategi keberlanjutan Astra. Astra memastikan bahwa pertumbuhan bisnis sejalan dengan pertumbuhan sumber daya manusia.

Astra Sustainability Academy menjadi wadah bagi pengembangan kompetensi, membekali insan Astra dengan pemahaman mendalam tentang prinsip ESG serta keterampilan teknis yang relevan untuk mendukung transisi ke bisnis yang lebih berkelanjutan.

Komitmen Astra terhadap keberagaman dan inklusi tercermin dalam berbagai inisiatif yang mendorong kesetaraan peluang dan lingkungan kerja yang suportif. Salah satu contohnya adalah Astra Women Leaders Development Program, yang dirancang untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan, memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, serta membangun budaya dan organisasi yang inklusif, inovatif, dan adaptif.

Komitmen Astra dalam membudayakan keberlanjutan dalam perusahaan Grup Astra untuk hari ini dan masa depan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.