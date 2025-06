Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRIS, TLKM, hingga INKP Melaju di Jalur Hijau

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (17/6/2025). Sejumlah saham di dalam indeks, seperti BRIS, TLKM, hingga INKP turut terapresiasi pada pembukaan perdagangan hari ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pukul 09.08 WIB, indeks hasil kerja sama Bursa dengan Harian Bisnis Indonesia dibuka menguat ke level 512,76 atau 0,68%. Sejak dibuka, indeks ini telah menyentuh level tertingginya pada level 513,69. Adapun sebanyak 17 saham bergerak menguat, 4 melemah, dan 6 bergerak stagnan pada pembukaan hari ini.

Salah satu saham yang mendorong penguatan antara lain PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) yang menguat 3,85% ke Rp2.700. Mengekor, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) juga menguat 1,82% ke Rp2.790 dan saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) menguat 1,62% ke Rp6.275.

Selain itu, saham bank-bank jumbo juga turut menguat. Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) misalnya menguat 1,12% ke Rp9.025, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menguat 0,97% ke Rp5.200, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menguat 0,75% ke Rp4.020, hingga PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menguat 0,23% ke Rp4.410.

Sebaliknya, sejumlah saham yang melemah antara lain PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) yang melemah 2,31% ke Rp2.550, saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) melemah 1,17% ke Rp1.265, saham PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) juga turut terkoreksi 0,65% ke Rp1.520.

Selain itu, saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) juga turut terkoreksi 0,32% ke Rp1.555 dan saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) juga turut melemah 0,23% ke Rp22.050.

Sejumlah saham yang bergerak stagnan pada pembukaan perdagangan hari ini antara lain PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), PT Astra International Tbk. (ASII), hingga PT Indosat Tbk. (ISAT).

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,80% ke level 7.174,80 pada perdagangan hari ini, Selasa (17/6/2025). Sejumlah saham big caps seperti TPIA, AMMN dan BBCA kompak hijau pagi ini.

Data RTI Business pukul 09.01 WIB menunjukkan, IHSG menguat 0,80% atau 57,21 poin ke level 7.174,80 pada awal sesi perdagangan. Rentang pergerakan IHSG berada di antara 7.157 hingga 7.181.

Total perdagangan saham mencapai 578,46 juta lembar dengan nilai transaksi mencapai Rp479,15 miliar dan frekuensi sebanyak 41.981 kali. Tercatat 228 saham menguat, 105 saham melemah, dan 211 saham stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa tercatat mencapai Rp12.581 triliun.

Sebelumnya, Market Analyst BRI Danareksa Sekuritas Chory Ramdhani mengatakan IHSG diproyeksikan melanjutkan pelemahan terbatas pada perdagangan hari ini, setelah ditutup melemah 0,68% ke level 7.117 pada perdagangan Senin (16/6/2025).

Menurut Chory Ramdhani, indeks komposit masih tertahan di area resistance 7.254–7.325. Secara teknikal, indeks membentuk pola rejection dengan volume yang belum signifikan.

"IHSG diperkirakan bergerak melemah terbatas, menanti perkembangan situasi konflik Iran–Israel serta keputusan suku bunga dari Bank of Japan, Bank Indonesia, Bank of England, dan The Fed pekan ini," ujar Chory dalam riset, Selasa (17/6/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.