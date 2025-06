Daftar Lengkap Dewan Komisaris dan Direksi Antam (ANTM) Hasil RUPS (12/6)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam merombak jajaran Dewan Komisaris dan Direksi perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada hari ini, Kamis (12/6/2025).

Pemegang saham ANTM menunjuk Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama menggantikan Nicolas D. Kanter.

Achmad merupakan lulusan Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (1995). Dia melanjutkan studi dan meraih gelar Master of Business Administration dari TSM Business School, Twente University, Enschede – Belanda pada 2005.

Selain itu, dia juga mengikuti program Advance Human Resources Executive Program (AHREP) di Ross Business School, Michigan University pada 2012.

Achmad juga menempati posisi strategis di sejumlah perusahaan besar. Dia pernah menjabat Direktur SDM PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) 2008–2013, kemudian menjasdi Head of Corporate HR PT Nestle Indonesia (2013–2016), dan Director of Human Resources and Security PT Freeport Indonesia (2016–2020).

Kariernya berlanjut sebagai Direktur Utama PT Garam pada 2020–2021, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Direktur UtamaPT Timah Tbk. (TINS) pada 2021–2023.

Di jajaran direksi, RUPS Antam juga menunjuk dua nama baru, yaitu Hadi Sutanto sebagai Direktur Komersial dan Ratih Amri sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.

Sementara itu, kursi Komisaris Utama tetap diduduki oleh Rauf Purnama. Namun, pemegang saham ANTM menunjuk sejumlah nama baru untuk mengisi jabatan komisaris emiten produsen emas, nikel, dan bauksit itu.

Irwandi Arif, Elen Setiadi, Ridwan, dan Rudy Sufahriadi diangkat sebagai Komisaris, serta Pius Lustrilanang sebagai Komisaris Independen Antam.

Irwandi Arif tercatat memiliki rekam jejak di berbagai perusahaan pertambangan, a.l. Direktur Independen di Golden Energy and Resources Ltd, Komisaris Independen di PT Vale Indonesia Tbk., PT Indexim Coalindo, serta anggota Dewan Komisaris perusahaan pertambangan Indonesia di PT Aneka Tambang Tbk., PT Berau Coal Energy Tbk, dan PT Multi Harapan Utama.

Sementara itu, Elen Setiadi merupakan seorang birokrat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan.

Adapun, Rudy Sufahriadi adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi Polri yang kini menjabat sebagai Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan hasil RUPS, jumlah Komisaris ANTM meningkat dari 5 menjadi 7 orang komisaris.

Berikut susunan komisaris dan direksi Antam terbaru:



Direksi:

•Direktur Utama: Achmad Ardianto

•Direktur Operasi dan Produksi: Hartono

•Direktur Pengembangan Usaha: I Dewa Wirantaya

•Direktur Komersial: Handi Sutanto

•Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Arianto Sabtonugroho Rudjito

•Direktur Sumber Daya Manusia: Ratih Amri



Dewan Komisaris:

•Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Rauf Purnama

•Komisaris: Irwandy Arif

•Komisaris: Elen Setiadi

•Komisaris Independen: Ridwan

•Komisaris: Rudy Sufahriadi

•Komisaris: M. Rudy Salahuddin Ramto

•Komisaris Independen: Pius Lustrilanang