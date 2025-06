RUPS Antam (ANTM) Tunjuk Achmad Ardianto Jadi Direktur Utama Baru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) menunjuk Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama menggantikan Nicolas D. Kanter.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Antam pada hari ini, Kamis (12/6/2025).

Ardianto yang akrab disapa Didi merupakan orang dari internal Antam. Sebelum diangkat sebagai Direktur Utama, Ardianto menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia sejak 15 Juni 2023 berdasarkan keputusan RUPST Tahun Buku 2022.

Sebelumnya, dia menempati berbagai posisi kunci di sejumlah korporasi, antara lain sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Antam (2008-2013), Head of Corporate HR PT Nestle Indonesia (2013-2016), Director of Human Resources and Security PT Freeport Indonesia (2016-2020), Direktur Utama PT Garam (Persero) (2020-2021), dan Direktur Utama PT Timah Tbk. (2021-2023).

Pria berusia 54 tahun itu memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada 1995, Master of Business Administration dari TSM Business School Twente University, Enschede - Belanda pada 2005, dan Advance Human Resources Program (AHREP) di Ross Business School–Michigan University pada 2012.

Ardianto menggantikan Nicolas Kanter yang telah menjabat sebagai Direktur Utama Antam sejak 23 Desember 2021. Sebelum berlabuh di Antam, Nico menjabat sebagai Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk. sepanjang 2011–2021.

Selain itu, RUPS Antam menunjuk Handi Sutanto sebagai Direktur Komersial dan Ratih Amri sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM). Tiga direksi lainnya masih dipertahankan, yaitu Direktur Operasi dan Produksi Antam dijabat oleh Hartono, Direktur Pengembangan Usaha I Dewa Wirantaya, serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Arianto Sabtonugroho Rudjito.