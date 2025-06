Harga Minyak Mentah Kembali Melemah (11/6), Saudi Aramco Kirim Lebih Sedikit ke China

Harga minyak dunia terpantau turun di tengah harap cemas pelaku pasar keuangan menunggu kabar hasil pembicaraan perdagangan antara AS dan China.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia terpantau turun di tengah keraguan pelaku pasar keuangan atas hasil pembicaraan tarif perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Melansir Reuters pada Rabu (11/6/2025), harga minyak mentah Brent turun 17 sen atau 0,3% menjadi US$66,87 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah US West Texas Intermediate (WTI) turun 31 sen atau 0,5% menjadi US$64,98 per barel.

Sedangkan di pasar spot pada pukul 5.42 WIB, harga minyak jenis WTI turun 0,4% menjadi US$64,72 dan produk minyak jenis brent melemah 0,25% menjadi US$66,87.

Adapun, pada perdagangan Senin (9/6/2025) kemarin, Brent mencapai titik tertinggi sejak 22 April dan WTI pada titik tertinggi sejak 3 April.

Analis mengatakan kesepakatan perdagangan antara AS dan China dapat meningkatkan harga dengan mendukung pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan permintaan minyak.

Pembicaraan perdagangan antara AS dan China berlangsung selama dua hari penuh dan hingga malam hari di London karena kedua negara mendorong terobosan pada kontrol ekspor yang saling bertentangan yang mengancam akan mengurai gencatan senjata tarif yang rumit.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan pembicaraan perdagangan dengan pejabat China berjalan dengan baik dan dia berharap pembicaraan akan berakhir pada Selasa malam, tetapi mengatakan pembicaraan itu bisa berlanjut hingga Rabu.

Sementara itu, Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya untuk tahun 2025 sebesar empat persepuluh poin persentase menjadi 2,3%, dengan mengatakan bahwa tarif yang lebih tinggi dan ketidakpastian yang meningkat menimbulkan hambatan yang signifikan bagi hampir semua ekonomi.

Dari sisi pasokan, alokasi untuk penyuling minyak China menunjukkan bahwa perusahaan minyak negara Arab Saudi, Saudi Aramco, akan mengirim sekitar 47 juta barel minyak ke China pada bulan Juli, 1 juta barel lebih sedikit dari volume yang dialokasikan pada bulan Juni.

Alokasi Saudi dapat menjadi tanda awal bahwa penghentian pemotongan produksi OPEC+ mungkin tidak menghasilkan banyak pasokan tambahan, kata Harry Tchilinguirian, kepala kelompok penelitian di Onyx Capital.

"Prospek kenaikan lebih lanjut dalam pasokan OPEC terus menghantui pasar," kata ahli strategi komoditas senior ANZ Daniel Hynes dalam sebuah catatan.

OPEC+, yang memompa sekitar setengah dari minyak dunia dan mencakup Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutu seperti Rusia, mengajukan rencana untuk peningkatan produksi sebesar 411.000 barel per hari untuk bulan Juli karena berupaya menghentikan pemotongan produksi untuk bulan keempat berturut-turut.

Survei Reuters menemukan bahwa peningkatan produksi minyak OPEC pada bulan Mei terbatas, dengan Irak, produsen OPEC terbesar kedua setelah Arab Saudi, memompa di bawah target untuk mengompensasi kelebihan produksi sebelumnya, dan Arab Saudi serta Uni Emirat Arab membuat peningkatan yang lebih kecil dari yang disepakati

Di tempat lain, Iran mengatakan akan segera mengajukan usulan balasan untuk kesepakatan nuklir sebagai tanggapan atas tawaran AS yang dianggap Teheran tidak dapat diterima

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa kedua belah pihak masih berselisih pendapat mengenai apakah Teheran akan diizinkan untuk terus memperkaya uranium di tanah Iran.

Iran adalah produsen OPEC terbesar ketiga dan pelonggaran sanksi AS terhadap Teheran akan memungkinkan Iran untuk mengekspor lebih banyak minyak, yang seharusnya menurunkan harga minyak mentah

Secara berbarengan, Komisi Eropa mengusulkan paket sanksi ke-18 terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, yang ditujukan pada pendapatan energi, bank, dan industri militer Moskow.

Rusia adalah produsen minyak mentah terbesar kedua di dunia pada 2024 setelah AS, dan setiap peningkatan sanksi kemungkinan akan membuat lebih banyak minyak tersebut keluar dari pasar global, yang dapat mendukung harga minyak.