PREMIUM WRAP-UP: Peluang Saham ADMR, Aksi Korporasi TLKM, hingga Obligasi Indika (INDY)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium edisi Rabu (4/6/2025) mulai peluang Adaro Minerals, Telkom (TLKM), hingga Kupon Obligasi Indika Energy (INDY).

1. Peluang Saham Adaro Minerals (ADMR) Saat Ledakan Aluminium dari RI

Kans terangkatnya valuasi saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) menguat sejalan dengan proyek smelter aluminium yang bakal beroperasi pada tahun depan dan melesatnya produksi di Indonesia.

Lesunya harga batu bara membuat anak usaha PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) milik taipan Garibaldi Thohir ini membuat harga saham terpangkas hingga 20,3% dalam 6 bulan terakhir. Berita selengkapnya klik di sini

2. Membaca Peta Portofolio Bisnis Telkom (TLKM) di Balik Rencana Divestasi AdMedika

Di tengah pelemahan kinerja, PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) dikabarkan sedang merencanakan langkah strategis untuk restrukturisasi portofolio bisnisnya, melalui penjualan sektor pelayanan kesehatan Admedika. Berita selengkapnya klik di sini

3. Rencana Rumah Subsidi Makin Mini, Indonesia Kalah dari Etiopia?

Rencana aturan ukuran minimal rumah subsidi yang semakin kecil menjadi buah bibir di kalangan masyarakat karena dinilai kurang layak.

Di sisi lain, rumah subsidi dengan ukuran semakin kecil dianggap memudahkan pengadaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota-kota besar. Berita selengkapnya klik di sini

4. Bagikan Dividen Hari Ini, Indika Energy (INDY) Tebar Kupon Obligasi 8,75% ke HSBC hingga JP Morgan

PT Indika Energy Tbk. (INDY) membagikan dividen tunai hari ini yang mengacu pada 50% perolehan laba bersih tahun 2024. Selain dividen, INDY menjalankan kewajiban membagikan kupon obligasi sebesar 8,75% per tahun kepada investor asing bermodal jumbo seperti HSBC hingga JP Morgan.

5. EV Battery Ecosystem Gaining Steady Momentum

The development of the domestic electric vehicle (EV) ecosystem continues amid various pressures spanning the mining sector to downstream industries. In fact, a mega project is set to break ground soon. Berita selengkapnya klik di sini