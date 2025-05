Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri, BRI, BCA dan BRI Hari Ini

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke Rp16.301 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (28/5/2025). Berikut kurs rupiah di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah melemah ke posisi Rp16.301 pada hari ini, Rabu (28/5/2025).

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,09% atau 14,5 poin ke level Rp16.301 pada pukul 10.30 WIB. Indeks dolar AS menguat 0,3% ke level 99,81.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia mengalami pelemahan. Dolar Hong Kong misalnya melemah 0,01%, dolar Singapura melemah 0,06%, peso Filipina melemah 0,12%, yuan China melemah 0,09%, dan rupee India melemah 0,3%.

Sementara itu, deretan mata uang di Asia lainnya menguat. Yen Jepang misalnya menguat 0,02%, dolar Taiwan menguat 0,18%, won Korea Selatan menguat 0,05%, dan baht Thailand menguat 0,04%.

Pelemahan rupiah terjadi seiring dengan sejumlah sentimen yang menyertai. Dari luar negeri, sentimen masih berkutat dengan ketidakpastian soal kebijakan tarif AS.

Terdapat kabar Presiden Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk menunda tarif dengan Uni Eropa hingga 9 Juli 2025. Dilansir Reuters, pengumuman tersebut, meskipun menggembirakan bagi para investor, akan tetapi juga menunjukan tiba-tibanya kebijakan perdagangan AS dapat berubah.

"Setelah perubahan arah terbaru Trump, tentu saja kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi selanjutnya," kata Commerzbank currency strategist Michael Pfister dilansir Reuters pada Selasa (27/5/2025).





Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.54 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.280 dan harga jual sebesar Rp16.300 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.110 dan Rp16.410 per pukul 08.06 WIB. Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.12 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.110 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.410 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.38 WIB masing-masing sebesar Rp16.285 dan Rp16.309 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.200 dan Rp16.400 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.06 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.250 dan Rp16.280.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Selasa pukul 10.11 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 10.21 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.025 dan Rp16.375.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.295 dan harga jual sebesar Rp16.311 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.175 dan jual sebesar Rp16.445. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.35 WIB.