PREMIUM NOTES: Lo Kheng Hong Diguyur Dividen, BBCA & BBRI JP Morgan, hingga Cuan SBN Ritel

Bisnis.com, JAKARTA — Ulasan terbaru Kheng Hong panen dividen, aksi JP Morgan di saham BBCA & BBRI, hingga berhitung cuan SBN ritel.

Simak informasi selengkapnya di artikel Bisnis Indonesia Premium berikut ini:

1. Lo Kheng Hong Panen Dividen Bank CIMB Niaga (BNGA) 2025

Lo Kheng Hong bersiap menadah guyuran dividen 2025 dari Bank CIMB Niaga (BNGA) pada Rabu (14/5/2025).

2. JPMorgan Jual Untung di Saham BBCA dan BBRI

JPMorgan lepas sebagian saham BBCA dan BBRI untuk ambil untung. Analis tetap sarankan beli di tengah tekanan pasar.

3. Sempat Tawarkan Kupon 12%, Hitung Cuan Tahunan SBN Ritel SR022

Rencana penerbitan SBN ritel jenis Sukuk Ritel seri SR022 diperkirakan membawa cuan tahunan tebal.

4. Telkom (TLKM) Holds onto Optimism amid Challenges

Despite a dip in consumer spending during the Eid period, TLKM’s management noted that the company showed resilience and strategic flexibility.

5. Investor Going on GOTO Stock-Buying Spree in May 2025

One of GOTO's major shareholders with a significant stake is going on a stock-buying spree in the current period of May 2025.

