Jangan Ketinggalan Dividen! Simak Jadwal Cum Date SIDO, JSMR, hingga ASII

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan emiten seperti PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) hingga PT Astra International Tbk. (ASII) telah menjadwalkan tebaran dividen mereka kepada pemegang saham. Adapun, cum date tebaran dividen deretan emiten itu akan berlangsung mulai besok, Rabu (14/5/2025).

Sejumlah emiten memang telah menggelar rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Dalam RUPST, sejumlah emiten memutuskan untuk memberikan dividen kepada pemegang sahamnya.

Berdasarkan keputusan RUPST ASII pada pekan lalu (8/5/2025), ASII telah meraup laba bersih sebesar Rp34,05 triliun pada 2024. Raupan laba ASII kemudian akan dimanfaatkan sebagiannya sebagai dividen.

Sebesar Rp16,43 triliun atau Rp406 per lembar dibagikan sebagai dividen tunai. Tebaran dividen itu termasuk dividen interim yang telah dibagikan ASII sebesar Rp98 per saham pada 31 Oktober 2024. Alhasil, dividen final tahun buku 2024 sebesar Rp308 per saham.

Selain itu, SIDO memutuskan menebar dividen Rp630 miliar dari laba tahun buku 2024 atau Rp21 per lembar.

Lalu, emiten lainnya seperti PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) memutuskan untuk menebar dividen sebesar Rp161,25 miliar atau Rp86 per saham.

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ) menebar dividen sebesar Rp467,91 miliar atau Rp45 per saham.

PT Segar Kumala Indonesia Tbk. (BUAH) memutuskan untuk menebar dividen sebesar Rp21 miliar atau Rp21 per lembar.

Emiten pelat merah PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) memutuskan membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp1,13 triliun atau Rp156,22 per lembarnya.

PT Indika Energy Tbk. (INDY) pun memutuskan membagikan dividen US$5,04 juta atau Rp82,7 miliar setelah dikonversi menggunakan kurs Jisdor sebesar Rp16.421 per dolar AS. Dividen ini setara dengan US$0,00097 per saham atau setara Rp15,92 per saham.

Deretan emiten itu pun telah menjadwalkan tebaran dividennya kepada pemegang saham. Tercatat, sejumlah emiten menjadwalkan cum date esok hari.

Cum date berasal dari singkatan cumulative date, yaitu sebuah tanggal yang menentukan bagi para investor yang berhak mendapatkan dividen dari sebuah emiten. Bila pembelian saham setelah melewati jadwal cum date investor tidak memiliki hak untuk mendapatkan dividen.

SIDO, ULTJ, BUAH, dan MLPT misalnya menjadwalkan cum date atau cum dividend di pasar reguler dan pasar negosiasi pada perdagangan besok, Rabu (14/5/2025).

Kemudian, dilanjutkan INDY yang menggelar cum date pada Kamis (15/5/2025). Lalu, pekan depan, JSMR dan ASII menjadwalkan agenda cum dividend.

Berikut jadwal tebaran dividen final SIDO, JSMR, hingga ASII:

SIDO

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 14 Mei 2025

- Pasar Tunai: 16 Mei 2025

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 15 Mei 2025

- Pasar Tunai: 19 Mei 2025

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date): 16 Mei 2025

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024: 26 Mei 2025

ULTJ

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 14 Mei 2025

- Pasar Tunai: 16 Mei 2025

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 15 Mei 2025

- Pasar Tunai: 19 Mei 2025

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date): 16 Mei 2025

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024: 28 Mei 2025

BUAH

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 14 Mei 2025

- Pasar Tunai: 16 Mei 2025

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 15 Mei 2025

- Pasar Tunai: 19 Mei 2025

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date): 16 Mei 2025

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024: 4 Juni 2025

MLPT

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 14 Mei 2025

- Pasar Tunai: 16 Mei 2025

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 15 Mei 2025

- Pasar Tunai: 19 Mei 2025

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date): 16 Mei 2025

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024: 5 Juni 2025

INDY

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 15 Mei 2025

- Pasar Tunai: 19 Mei 2025

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 16 Mei 2025

- Pasar Tunai: 20 Mei 2025

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date): 19 Mei 2025

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024: 4 Juni 2025

JSMR

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 19 Mei 2025

- Pasar Tunai: 21 Mei 2025

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 20 Mei 2025

- Pasar Tunai: 22 Mei 2025

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date): 21 Mei 2025

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024: 5 Juni 2025

ASII

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 20 Mei 2025

- Pasar Tunai: 22 Mei 2025

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 21 Mei 2025

- Pasar Tunai: 23 Mei 2025

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date): 22 Mei 2025

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024: 5 Juni 2025