10 Saham Top Gainers Sepekan, Ada Produsen Gatsby TCID, United Bike UNTD, hingga DATA Grup Djarum

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 2,05% dalam kurun 28 April—2 Mei 2025. Sejumlah saham terpantau mengalami peningkatan harga signifikan dan masuk jajaran 10 top gainers pekan ini a.l. saham produsen Gatsby TCID, produsen sepeda United Bike UNTD, hingga emiten terbaru Grup Djarum DATA.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran 10 saham top gainers pekan ini ditempati oleh PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. (KRYA) yang harga sahamnya melesat 53,73% dalam sepekan. Harga saham KRYA ditutup di level Rp103 per saham pada Jumat (2/5/2025) dari sebelumnya Rp67 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers ditempati oleh PT PAM Mineral Tbk. (NICL) yang naik 52,48% ke harga Rp505 per saham. Kemudian PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (IOTF) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 43,65% sehingga berada di harga Rp181 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah produsen produk perawatan Gatsby dan Pixy, PT Mandom Indonesia Tbk. (TCID), yang sahamnya naik 34,96% ke harga Rp2.490 per saham. Saham selanjutnya yang juga menguat adalah saham PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk. (SMGA) yang melesat 34,62% ke level Rp70 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. (JATI). Saham JATI meningkat 34% selama sepekan, dari harga Rp50 per saham menjadi Rp67 per saham.

Saham produsen sepeda United Bike PT Terang Dunia Internusa Tbk. (UNTD) menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham UNTD melesat 33,33% menjadi Rp104 per saham dari Rp78 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini mencakup emiten baru Grup Djarum DATA yang naik 33,33% ke harga Rp1.385 per saham. Selanjutnya MFIN melesat 31,81% menjadi Rp3.250 per saham, dan KBLV naik 31,43% ke harga Rp138 per saham.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan IHSG selama sepekan mengalami kenaikan sebesar 2,05%, ditutup pada level 6.815,730 dari 6.678,915 pada pekan lalu.

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa pekan ini, yaitu sebesar 14,46% menjadi 20,87 miliar lembar saham dari 18,23 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Peningkatan turut dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian BEI selama sepekan yaitu sebesar 4,99% menjadi Rp11,61 triliun dari Rp11,06 triliun pada pekan sebelumnya.