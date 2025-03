PREMIUM WRAP UP: Lo Kheng Hong Dividen Bank OCBC NISP, IPO FORE, hingga Impor Batu Bara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Rangkuman informasi mulai dari Lo Kheng Hong diguyur dividen belasan miliar Bank OCBC NISP, IPO Fore Kopi, hingga nasib impor batu bara.

Rangkaian informasi menarik yang telah diulas dan dapat dibaca melalui artikel-artikel Bisnis Indonesia Premium.

1. Lo Kheng Hong Kecipratan Dividen Bank OCBC NISP 2025

Investor kawakan Lo Kheng Hong kembali menikmati guyuran cuan dari agenda pembagian dividen PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) pada 2025 yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Kamis (20/3/2025).



2. Fore Kopi Melantai di Bursa Efek Indonesia

Startup Fore kopi, atau PT Fore Kopi Indonesia Tbk. (FORE) akhirnya hendak unjuk gigi di lantai bursa melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Fore menjadi startup pertama dengan aksi IPO pada 2025 setelah absennya sektor itu di tahun lalu, karena pasar yang kurang stabil.



3. Pembangunan PLTU India Redup, Bagaimana Nasib Impor Batu Bara?

Pemerintah India tengah kesulitan membangun kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di tengah dorongan untuk mengamankan pasokan listrik. Akankah berdampak pada penurunan impor batu bara, yang telah terjadi pada 2024?



4. GOTO Eyes Ambitious 2025 Targets After Posting Record Results

GOTO has unveiled a series of strategies to maintain its success in 2025, including a new adjusted EBITDA guidance of IDR 1.4 trillion–1.6 trillion.



5. Jahja Setiaatmadja, Life and History of Indonesia’s Top Banker

Looking at Jahja Setiaatmadja’s history, one could say that the apple does not fall far from the tree. Tio Keng Soen, father of the would-be top banker in Indonesia, was born on December 11, 1923, and had held various professions throughout his life.

