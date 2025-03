Wakil Presiden Direktur Lautan Luas (LTLS) Jimmy Masrin Mengundurkan Diri

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen kimia PT Lautan Luas Tbk. (LTLS) mengumumkan pengunduran diri Jimmy Masrin dari posisinya sebagai Wakil Presiden Direktur perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Lautan Luas menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Jimmy telah diterima perseroan pada Jumat (14/3/2025) lalu.

"Jimmy Masrin, selaku Wakil Presiden Direktur perseroan, telah menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi terhitung efektif sejak tanggal 14 Maret 2025," kata Direktur LTLS Joshua Chandraputra Asali, Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut dijelaskan, berdasarkan surat pengunduran diri tersebut, Jimmy juga memutuskan untuk mundur dari seluruh posisi yang dipegangnya di anak perusahaan dan afliasi grup usaha perseroan.

"Jimmy Masrin menyatakan kesediaannya untuk mendukung proses transisi dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham di LTLS, anak usaha dan afiliasi grup usaha perseroan, sehubungan dengan pengunduran dirinya tersebut," tambah Joshua.

Joshua juga menegaskan pengunduran diri ini tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional, keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. Mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat telah memastikan kelancaran transisi.

"Selama proses transisi ini, direksi memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya dijalankan oleh Jimmy Masrin akan tetap berlangsung sebagaimana mestinya sesuai dengan anggaran dasar dan kebijakan tata kelola perusahaan," pungkas Joshua.

Mengutip situs resmi perseroan, Jimmy adalah warga negara Indonesia, lahir pada 1963, domisili di Jakarta, Indonesia. Meraih gelar gelar Bachelor of Arts dari University of Oklahoma, Amerika Serikat tahun 1985 dan Master of International Management dari The American Graduate School of International Management (Thunderbird), Arizona, Amerika Serikat pada tahun 1987.

Jimmy memulai kariernya sebagai Manajer Pemasaran di Dauphin Technology, Lombard, Illinois. Bergabung dengan Grup Lautan Luas pada tahun 1989 sebagai Wakil Presiden Direktur di anak perusahaan hingga diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 1990, lalu menduduki posisi Direktur Pengelola sejak tahun 1996 hingga 2007, dan menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2007.

Kinerja Lautan Luas (LTLS)

Dari sisi kinerja keuangan, PT Lautan Luas Tbk. (LTLS) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2024 usai membukukan peningkatan pendapatan dan laba bersih.

Mengacu laporan keuangan per Desember 2024, pendapatan LTLS tercatat sebesar Rp7,72 triliun, atau naik 5,54% secara year-on year (YoY) dibandingkan 2023 sebesar Rp7,31 triliun.

Pendapatan LTLS ini dikontribusi dari pendapatan distribusi sebesar Rp3,97 triliun, manufaktur Rp3,47 triliun, dan pendapatan jasa sebesar Rp562,91 miliar.

Adapun pendapatan perseroan ini sebagian besar masih dikontribusi dari penjualan dalam negeri, yakni sebesar Rp7,18 triliun. Sementara itu, penjualan luar negeri LTLS adalah sebesar Rp539,60 miliar.

Naiknya pendapatan LTLS juga turut mengerek beban pokok penjualan LTLS sebesar 3,84% menjadi Rp6,36 triliun pada 2024, dibandingkan Rp6,12 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski begitu, laba kotor LTLS tercatat naik 14,35% YoY menjadi Rp1,35 triliun dari sebelumnya per akhir Desember 2023 sebesar Rp1,18 triliun. Laba usaha LTLS juga tercatat meningkat 18,89% dari Rp349,73 miliar, menjadi Rp415,80 miliar di akhir Desember 2024.

Alhasil, LTLS membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk senilai Rp220,36 miliar. Laba bersih tersebut naik 36,92% dibandingkan torehan 2023 yang sebesar Rp160,94 miliar.