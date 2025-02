Indeks Bisnis-27 Dibuka Merah Tertekan Pelemahan Saham ANTM, AMRT & BMRI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka melemah ke level 492,10 pada perdagangan hari ini, Jumat (21/2/2025). Pelemahan indeks pagi ini ditekan turunnya saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama harian Bisnis Indonesia dengan BEI itu melemah 0,44% ke level 492,10.

Indeks Bisnis-27 bergerak pada rentang bawah 489,75 hingga level tertingginya 492,87 pada pembukaan perdagangan hari ini.

Dari 27 konstituen, terdapat 10 saham menguat, 15 saham melemah dan 2 saham lainnya stagnan.

Sesaat setelah pembukaan perdagangan, saham ANTM melemah 2,08% ke level Rp1.650 per saham. ANTM menghimpun transaksi dengan nilai sebesar Rp23 miliar yang melibatkan 14 juta saham.

Selain itu, saham AMRT dan BMRI masing-masing terkoreksi 1,97% dan 1,94%. AMRT diperdagangkan di level Rp2.490 per saham dan BMRI diperdagangkan di angka Rp5.050 per saham.

Di sisi lain, indeks kali ini ditopang kinerja saham PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI).

Saham KLBF menguat 1,24% ke level Rp1.225 per saham. Selain itu, CTRA dan MAPI menguat masing-masing 1,78% dan 4,32%. Saham CTRA diperdagangkan di level Rp860 per saham dan MAPI di harga Rp1.450 per saham.

Sebelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka stagnan dan bergerak ke zona merah sesaat setelah pembukaan perdagangan. Saham-saham seperti BBCA, ANTM hinga AMRT turun ke zona merah pagi ini.

Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka stagnan pada posisi 6.788,04, tetapi melesat ke zona merah setelahnya. IHSG sempat bergerak di rentang 6.774 sampai dengan 6.806 sesaat setelah pembukaan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.