Harga Komoditas Hari Ini, 14 Februari 2025: Emas Bersinar, Batu Bara dan CPO Anjlok

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas terpantau naik ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif timbal balik terhadap negara-negara yang mengenakan pajak atas impor AS.

Mengutip Reuters pada Jumat (14/2/2025), harga emas di pasar spot naik 0,4% menjadi US$2.915,76 per ounce, bergerak kembali menuju rekor puncak US$2.942,70 yang dicapai pada Selasa lalu. Sementara itu, harga emas berjangka AS naik 0,6% pada US$2.945,40.

Trump meluncurkan peta jalan pada Kamis (13/2/2025) untuk membebankan tarif timbal balik pada setiap negara yang mengenakan bea masuk pada impor AS.

Indeks harga produsen AS pada Januari 2025 meningkat dengan kuat, memberikan bukti lebih lanjut mengenai peningkatan inflasi dan memperkuat ekspektasi pasar keuangan bahwa Federal Reserve akan menunda penurunan suku bunga hingga paruh kedua tahun ini.

"Faktor utamanya adalah ketidakpastian politik dan konsekuensi ekonomi … PPI cukup netral dan tidak terlalu berpengaruh terhadap emas, investor di seluruh dunia khawatir mengenai dampak kebijakan Trump terhadap perekonomian secara keseluruhan," kata Jeffrey Christian, Managing Partner CPM Group.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell, pada sidang kongres keduanya pekan ini, menegaskan kembali bahwa bank sentral tidak terburu-buru untuk menurunkan suku bunga.

Harga Batu Bara

Sementara itu, berdasarkan data dari Bar Chart, harga batu bara kontrak Februari 2025 di ICE Newcastle turun 0,19% ke level US$104.30 per metrik ton. Sementara itu, harga batu bara kontrak Maret 2025 terkoreksi 1,07% ke level US$106,25 per metrik ton.

Mengutip Bloomberg, Menteri Energi AS, Chris Wright mengatakan AS harus menghentikan penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara. Dia mengatakan, sumber bahan bakar akan sangat penting bagi sistem tenaga listrik AS dalam dekade yang akan datang.

"Kami berada di jalur untuk terus menyusutkan listrik kamidihasilkan dari batu bara. Hal ini membuat listrik menjadi lebih mahal dan kita jaringan kurang stabil," Kata Wright.

Pernyataan Wright muncul ketika permintaan listrik meningkat untuk memenuhi kebutuhan pusat data yang haus daya, pabrik baru dan elektrifikasi secara keseluruhan perekonomian.

Presiden Donald Trump telah menyerukan sumber yang lebih stabil kekuasaan sambil mengkritik energi terbarukan sebagai hal yang tidak dapat diandalkan.

Meski pembangkit listrik berbahan bakar gas diperkirakan akan memasok sebagian besar kebutuhan tersebut, Trump bulan lalu menyarankan bahan bakar fosil sebagai sumber listrik untuk pusat data.

Namun, Wright mengakui bahwa kebangkitan kembali sumber bahan bakar tidak mungkin terjadi. Pembangkit listrik tenaga batu bara kesulitan menghadapi harga yang murah gas alam dan pada tingkat yang lebih rendah energi terbarukan—dan telah menghadapi penolakan peraturan karena dianggap sebagai bahan bakar fosil yang kotor.

Batu bara menyumbang sekitar 15% pembangkit listrik di AS saat ini, turun dari separuhnya pada tahun 2000, menurut Administrasi Informasi Energi AS.

Harga CPO

Sementara itu, harga komoditas minyak kelapa sawit atau CPO berjangka pada penutupan perdagangan Kamis (13/2/2025) kontrak Februari 2025 anjlok 170 poin ke 4.705 ringgit per ton di Bursa derivatif Malaysia. Kemudian, kontrak Maret 2025 juga turun 64 poin pada level 4.662 ringgit per ton.

Melansir Business Recorder, Anilkumar Bagani, kepala penelitian komoditas di Sunvin Group menjelaskan, harga minyak sawit mentah anjlok menyusul aksi jual di pasar energi setelah Presiden AS Donald Trump memulai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Ukraina, kata

"Meredanya perang Ukraina-Rusia menunjukkan bahwa tingginya biaya logistik dan ketidakpastian seputar perdagangan minyak bunga matahari di Laut Hitam pada akhirnya dapat diselesaikan, sehingga berpotensi menormalisasi aliran minyak bunga matahari ke pasar tujuan utama," katanya.

Tarif pengangkutan diperkirakan akan menurun di sepanjang koridor Laut Hitam, yang dapat menyebabkan turunnya harga minyak bunga matahari dan akibatnya memberikan tekanan pada harga minyak sawit, tambahnya.

Harga minyak sedikit turun karena potensi kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina terus memberikan tekanan, seiring dengan meningkatnya persediaan minyak mentah di Amerika Serikat.

Masa depan minyak mentah yang lebih lemah menjadikan kelapa sawit sebagai pilihan yang kurang menarik untuk bahan baku biodiesel.

Trump memulai diskusi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk memulai pembicaraan mengenai mengakhiri perang di Ukraina sementara Tiongkok juga mendorong upaya penjaga perdamaian untuk mengakhiri perang.

Bagani mengatakan tekanan terhadap pasar juga terlihat dari penurunan harga minyak sawit olein dan minyak kedelai China.