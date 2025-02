Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp16.360, Dolar AS Kian Perkasa

Rupiah dibuka melemah 0,01% ke level Rp16.360 per dolar AS hari ini.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah menuju posisi Rp16.360 pada Selasa (11/2/2025). Pelemahan ini terjadi di tengah posisi greenback yang menguat.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 2 poin atau 0,01% ke level Rp16.360 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS menguat sebesar 0,06% menuju posisi 108,38.

Sementara itu, mata uang lain di Asia mayorita melemah. Won Korea turun sebesar 0,15% bersama yuan China sebesar 0,03%. Sementara itu, peso Filipina melemah 0,07%, lalu rupee India dan baht Thailand masing-masing 0,06% dan 0,48%.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa sentimen awal pekan ini dipengaruhi oleh keputusan Donald Trump yang menetapkan tarif baru sebesar 25% untuk semua impor baja dan aluminium.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Februari 2025

Kebijakan ini memicu kekhawatiran meningkatnya ketegangan perdagangan serta dampaknya terhadap ekonomi global. Selain itu, tarif balasan dari China terhadap barang-barang AS juga semakin memperburuk sentimen pasar.

Sementara itu, Trump menyatakan bahwa AS sedang berkomunikasi dengan Rusia dalam upaya mengakhiri perang di Ukraina. Namun, Trump menolak memerinci komunikasi yang telah dilakukan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

“Washington juga meningkatkan tekanan terhadap Iran, dengan Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi baru terhadap beberapa individu dan kapal tanker yang membantu mengirimkan jutaan barel minyak mentah Iran per tahun ke China,” ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis, Senin (11/2/2025).

Di dalam negeri, Ibrahim mengatakan dorongan terhadap sektor manufaktur dianggap perlu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025.

Tren deindustrialisasi yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikasi bahwa langkah strategis harus segera diambil. Sektor manufaktur, sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, memegang peranan penting dalam perekonomian.

Menurutnya, jika industri ini terus melemah, masyarakat akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya mendorong lebih banyak orang ke sektor informal.

Untuk perdagangan hari ini, Ibrahim memperkirakan rupiah akan ditutup melemah dalam kisaran Rp16.340–Rp16.410 per dolar AS.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.