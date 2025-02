Tensi Perang Dagang Meningkat, IHSG Rentan Uji Support 6.698

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguji support ke level 6.698 di tengah kondisi pasar global yang kembali melemah.

Riset BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan indeks komposit mulai menguji level support di area 6.698 pada Senin (10/2/2025). Dalam jangka pendek, IHSG dinilai berpotensi mengalami rebound dengan level resisten 6.830.

“Waspadai potensi penurunan lebih dalam jika IHSG ditutup di bawah support 6.698,” tulis publikasi riset harian BRI Danareksa Sekuritas, Senin (10/2/2025).

Sementara itu, pada perdagangan sebelumnya, bursa saham Wall Street kembali ditutup melemah. Indeks Dow Jones Industrial Average terkoreksi 0,99% ke level 44.303,40 dan Indeks S&P 500 juga melemah 0,95% ke level 6.025,9. Nasdaq tercatat mengalami penurunan terbesar yakni 1,36% menuju level 19.523,40.

Dalam kondisi pasar yang masih volatil, saham pilihan yang direkomendasikan BRI Danareksa adalah ESSA dengan target harga di rentang Rp905 – Rp975 per saham. Rekomendasi beli juga diberikan kepada PWON dengan target Rp406 – Rp430.

Di sisi lain, riset harian Pilarmas Investindo Sekuritas menyoroti situasi eksternal saat ini semakin kompleks dengan rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan penurunan signifikan.

US Change in Nonfarm Payrolls turun dari 307.000 menjadi 143.000, sementara US Change in Private Payrolls juga mengalami penurunan dari 273.000 menjadi 111.000.

“Namun, terdapat sedikit optimisme dengan peningkatan US Change in Manufacture dari -12.000 menjadi 3.000, menunjukkan bahwa meskipun ketenagakerjaan melambat, masih ada stabilitas di sektor tertentu,” tulis riset Pilarmas.

Adapun, penurunan angka pengangguran dari 4,1% menjadi 4% memperkecil kemungkinan The Fed memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Akibatnya, indeks Dow Jones melemah 0,99%, S&P 500 turun 0,95%, dan Russell 2000 terkoreksi 1,19%.

Selain tekanan ekonomi global, kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump kembali memicu volatilitas. Setelah sebelumnya menerapkan kebijakan terhadap Kanada, Meksiko, dan China, kini Trump berencana memberlakukan tarif resiprokal.

Kebijakan ini memungkinkan negara-negara menerapkan tarif impor yang sama terhadap satu sama lain bertujuan menciptakan perdagangan lebih adil dan seimbang

“Investor bersikap wait and see menunggu kejelasan kebijakan ini. Jika kebijakan yang diumumkan kurang menguntungkan, pasar berpotensi mengalami koreksi lebih lanjut, termasuk IHSG,” ungkap Pilarmas.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) memandang kebijakan ekonomi Donald Trump berpotensi meningkatkan inflasi di AS dan menciptakan ketidakpastian global, termasuk dampaknya terhadap aliran modal ke negara berkembang seperti Indonesia.

Pilarmas Investindo menyatakan bahwa diperlukan langkah-langkah untuk melindungi perekonomian Indonesia dari dampak ketidakpastian global, sekaligus menjaga stimulus terhadap permintaan domestik.

“Kami juga menilai, upaya seperti efisiensi anggaran pada Kementerian maupun lembaga memang perlu dilakukan. Akan tetapi, efisiensinya harus tepat sasaran.”

Sementara itu, berdasarkan analisa teknikal, Pilarmas memandang IHSG berpotensi melemah terbatas dengan level support dan resistance di kisaran 6.630 - 6.950.

