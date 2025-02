Merger GOTO dan Grab Bisa Hasilkan Valuasi Jumbo Rp400 Triliun!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar merger antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab Holdings Ltd. kembali muncul pada awal pekan ini. Merger ini diperkirakan akan memiliki potensi kapitalisasi pasar atau valuasi hampir Rp400 triliun.

Dilihat dari besaran kapitalisasi pasar, GOTO mencatatkan market cap sebesar Rp95,81 triliun pada penutupan perdagangan sesi I, 4 Februari 2024. Saham GOTO diperdagangkan dengan harga Rp84 per saham.

Sementara itu, Grab yang tercatat di Nasdaq memiliki kapitalisasi pasar US$18,4 miliar, atau setara dengan Rp302,73 triliun (kurs Jidsor Rp16.453 per dolar AS). Adapun saham Grab di Nasdaq ditutup pada level US$4,54 atau setara Rp74.696 per saham pada penutupan perdagangan kemarin, Senin (4/2/2025).

Dengan demikian, apabila merger keduanya terjadi, maka kapitalisasi pasar diperkirakan menembus Rp398,54 triliun.

Sebagai informasi, kapitalisasi pasar GOTO telah jauh merosot bila dibandingkan dengan saat pertama kali keduanya IPO. GRAB mengantongi dana IPO mencapai US$4,5 miliar atau sekitar Rp64 triliun, dengan valuasi pasar mencapai US$39,6 miliar atau setara Rp578,4 triliun.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, market cap GOTO terus turun sejak pertama kali diperdagangkan di Bursa, mengikuti harga sahamnya yang juga turun. Pada hari perdananya melantai di BEI, market cap GOTO menyentuh Rp400 triliun, dan sempat menyentuh angka Rp466 triliun.

Sementara itu, Grab melantai di bursa AS, setelah investor menyepakati merger perusahaan ride-hailing ini dengan perusahaan cek kosong atau special purpose acquisition company (SPAC), Altimeter Growth Corp. Saat pertama kali melantai di Nasdaq, saham GRAB tercatat dibuka pada level US$13,06 per saham.

Adapun melansir Bloomberg, kedua perusahaan dikabarkan tengah menargetkan untuk menyelesaikan diskusi merger tahun ini.

Seorang eksekutif yang terlibat dalam pembicaraan tersebut menuturkan kesepakatan merger harus terjadi pada 2025 atau tidak sama sekali.

"Seorang eksekutif dari Provident Capital Partners, salah satu investor GOTO, memimpin pembicaraan," tulis Bloomberg, Selasa (4/2/2025).

Bisnis.com telah mencoba melakukan konfirmasi mengenai merger ini kepada GOTO, akan tetapi pihak GOTO belum menanggapi kabar ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.