IHSG Rawan Profit Taking, Cek Saham MDKA, AKRA hingga JPFA

Bisnis.com, JAKARTA — Analis memperkirakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan rawan profit taking pada perdagangan hari ini, Selasa (21/1/2025).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup naik 0,22% atau 16,08 poin menuju 7.170,74 pada Senin (20/1/2025). IHSG dibuka pada level 7.154,66 dan sempat bergerak ke posisi tertingginya 7.201,61.

Tercatat, sebanyak 336 saham menguat, 296 saham menurun, dan 323 saham stagnan, serta kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp12.468 triliun.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan bahwa kondisi IHSG yang telah memasuki strong resistance 7150-7200 dan Stochastic RSI yang mendekati overbought area menjadikan IHSG relatif rawan profit taking atau pullback pada Selasa (21/1/2025).

"IHSG rawan pullback ke kisaran 7130-7150 pada Selasa (21/1/2025)," katanya dalam riset harian, dikutip Selasa (21/1/2025).

Dia mengatakan bahwa pidato inagurasi Donald Trump sebagai Presiden AS ke-47, berpotensi memicu spekulasi terhadap arah kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

Pasalnya, bergabungnya Indonesia ke BRICS dan wacana pembentukan mata uang sendiri di antara negara anggota BRICS sempat mengusik Trump. Trump sempat mengancam akan menaikan tarif kepada negara anggota BRICS apabila berupaya melemahkan dolar AS.

Adapun dalam pidato Trump, sinyal-sinyal mengenai pengenaan tarif yang lebih besar bagi produk dari negara lain yang berpotensi memicu perang dagang kembali disinggung.

Selain itu, Trump juga menyampaikan visi untuk menekan harga komoditas energi melalui peningkatan volume produksi domestik.

Kemudian, mayoritas indeks di Eropa menguat pada perdagangan Senin (20/1/2025). Penguatan ini dipicu oleh kabar bahwa Donald Trump belum akan menerapkan kebijakan tarif baru, khususnya untuk negara mitra di hari-hari awal kepemimpinannya. Kabar tersebut memicu penguatan nilai tukar Euro dan Poundsterling terhadap dolar AS kemarin.

Terkait pidato inagurasi Donald Trump, harga komoditas, khususnya minyak melemah lebih dari 1% pada Senin (20/1/2025).

Lalu, harga minyak brent melemah 1.16% ke US$79.84 per barel, sementara harga minyak mentah melemah 1.27% ke US$76.89 per barel pada Senin (20/1/2025). Selajutnya, harga gas alam melemah sampai dengan 2.99% ke US$3.83 per mmbtu.

Kemudian dari pasar keuangan US 10-year Treasury Yield ditutup relatif flat menguat 0.017% pada level 4,623%, Senin (20/1/2025).

Sementara itu, analis RHB Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi mengatakan bahwa IHSG terlihat kembali melakukan rebound dengan bearish candle disertai volume untuk menguji resistance garis MA50. Dia memprediksi IHSG pada hari ini direntang 7100-7300.

Menurutnya, selama di atas garis MA20 maka IHSG berpeluang untuk kembali rebound dan breakout garis MA50 untuk menguji resistance garis MA200. Namun apabila kembali breakdown garis MA20 maka berpeluang untuk kembali melemah dan menguji support garis MA5.

Lalu untuk perdagangan hari ini, saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Phintraco Sekuritas meliputi MDKA, AKRA, SMGR, PNLF, dan JPFA.

