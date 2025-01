Resmi IPO Besok, Bangun Kosambi (CBDK) Sudah Oversubscribed 9,58 Kali

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK), yang dinakhodai Steven Kusumo, akan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia besok, Senin (13/1/2025).

Berdasarkan informasi dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI), pembukaan perdagangan bursa pada Senin (13/1/2025) akan dilakukan oleh CBDK dalam rangka pencatatan perdana saham di papan utama.

CBDK, yang merupakan anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), diketahui telah melakukan penawaran umum pada 3–9 Januari 2025. Total saham yang ditawarkan mencapai 566.894.500 saham atau 10% dari saham yang ditempatkan.

BEI mencatat total fixed allotment atau penjatahan pasti saham CBDK mengalami oversubscribed sebanyak 9,58 kali dalam penawaran umum perdana saham.

Dalam initial public offering (IPO) tersebut, manajemen CBDK menetapkan harga penawaran senilai Rp4.060 per saham. Alhasil, calon emiten properti dan real estat ini akan meraih dana segar sebesar Rp2,3 triliun.

“Harga penawaran saham CBDK adalah Rp4.060 per lembar dengan jumlah saham yang dicatatkan sebanyak 5.668.944.500 lembar saham, sehingga kapitalisasi pasarnya mencapai Rp23.015.914.670.000 (Rp23,01 triliun),” tulis BEI.

Di balik kesuksesan itu, ada sosok Steven Kusumo selaku Presiden Direktur Bangun Kosambi Sukses. Steven didapuk sebagai nakhoda CBDK berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham nomor 4 tanggal 9 September 2024.

Warga negara Indonesia berusia 34 tahun ini juga diketahui menduduki posisi CEO Agung Sedayu Group. Berdasarkan prospektus yang dirilis CBDK, Steven telah memimpin perusahaan tersebut sejak 2016 hingga saat ini.

Dia juga merangkap posisi strategis lainnya, seperti Komisaris PANI (2023 – sekarang) dan CEO Pantai Indah Kapuk (2015 – sekarang). Sebelumnya, dia sempat menjabat sebagai Executive Director Agung Sedayu Group selama 2011 – 2016.

Steven telah menuntaskan pendidikan Business Entrepreneurship di Harvard University pada 2020, serta Bachelor of Science in Business Administration di University of San Francisco, Amerika Serikat, pada 2011.

Di sisi lain, CBDK memiliki empat pengendali atau ultimate beneficial owners (UBO) selaku penerima manfaat akhir dari aktivitas perseroan. Mereka adalah Susanto Kusumo, Alexander Halim Kusuma, Richard Halim Kusuma, dan Hindarto Budiono.

Susanto Kusumo merupakan adik dari Presiden Direktur Pantai Indah Kapuk Dua sekaligus pemilik Agung Sedayu Group, yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan. Saat ini, Susanto turut menjabat sebagai Presiden Komisaris PANI.

Sementara itu, Alexander Halim Kusuma dan Richard Halim Kusuma merupakan putra Aguan. Keduanya juga menduduki posisi strategis di PANI, dengan Alexander sebagai Wakil Presiden Direktur dan Richard menjabat Komisaris perseroan.

Adapun Hindarto Budiono tercatat sebagai pemilik PT Tunas Mekar Jaya. Perusahaan ini memiliki 24,50% saham CBDK, bersanding dengan PANI serta Agung Sedayu yang masing-masing menggenggam 51% dan 24,50% saham perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.