Bitcoin Dekati US$100.000 jelang Pelantikan Trump jadi Presiden AS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga Bitcoin kembali mendekati angka US$100.000 karena aset kripto terbesar ini kembali mendapatkan momentum dengan kemenangan Donald Trump dalam Pemilu AS yang akan segera disahkan.

Mengutip Bloomberg pada Senin (6/1/2025), mata uang kripto asli ini naik 1,41% menjadi US$99.871. Hingga Minggu (5/1/2025), mata uang kripto ini telah membukukan kenaikan mingguan sebesar 5,66%, yang terbesar sejak 24 November, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

Rekor kenaikan Bitcoin pada 2024 mulai melemah pada akhir Desember karena investor berupaya membukukan keuntungan.

Optimisme bahwa Gedung Putih yang pro-kripto di bawah Trump akan memicu rezim yang mendukung di AS sebelumnya telah membantu mengangkat token tersebut ke titik tertinggi sepanjang masa di US$108.315.

Kongres AS akan bersidang untuk mengesahkan kemenangan Trump dalam pemilu AS pada Senin waktu setempat.

“Siklus super tahun 2025 diantisipasi dengan reformasi regulasi oleh pemerintah Trump,” kata Khushboo Khullar, mitra ventura di Lightning Ventures, yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Bitcoin.

Pergeseran momentum ini terjadi setelah investor menggelontorkan dana bersih sebesar US$908 juta ke dalam sejumlah instrumen exchange traded funds (ETF) di bursa Bitcoin AS pada Jumat, arus masuk terbesar kelima bagi kelompok tersebut sejak diluncurkan pada bulan Januari 2024, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Dana tersebut membukukan rekor arus keluar bersih sebesar US$680 juta pada 19 Desember.

Baca Juga : Harga Bitcoin Diprediksi Tembus Rp5,69 Miliar Tahun 2025

Sentimen bullish lain bagi para pedagang Bitcoin adalah pemulihan Bitcoin Coinbase Premium, metrik yang melacak perbedaan antara harga token di Coinbase Global Inc., bursa aset digital terkemuka AS, dan bursa kripto global Binance Holdings Ltd.

Pada awal tahun baru, premium telah jatuh ke titik terendah sejak runtuhnya FTX milik Sam Bankman-Fried pada 2022, tetapi sejak itu telah pulih, yang menunjukkan permintaan investor yang lebih kuat di AS.

“Hampir semua penerbit ETF bertransaksi dan menyimpan dananya di Coinbase sehingga mereka cenderung menaikkan premi atau diskon berdasarkan permintaan ETF,” kata Joe McCann, pendiri dan CEO dana lindung nilai kripto Asymmetric yang berbasis di Miami.

Prospek Bitcoin pada 2025 sebagian akan bergantung pada sejauh mana Trump menepati janji kripto-nya, yang mencakup pembentukan cadangan Bitcoin nasional. Beberapa pihak meragukan bahwa reli tersebut dapat dipertahankan.

Dalam survei MLIV Pulse pada 6 Januari yang menanyakan investasi mana yang akan berbalik melemah pada 2025 dari posisi positif tahun lalu, 39% responden memilih Bitcoin, sehingga memperoleh suara terbanyak.