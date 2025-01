Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 3 Januari 2025

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.231,5 per dolar AS. Berikut kurs rupiah ke dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (3/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.231,5 per dolar AS pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (3/1/2025).

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,21% atau 33,5 poin ke posisi Rp16.231,5 per dolar Amerika Serikat (AS). Indeks dolar turun 0,18% ke posisi 109,2.

Kurs sejumlah mata uang lain di Asia juga melemah. Dolar Taiwan melemah 0,03%, peso Filipina melemah 0,5%, rupee India melemah 0,12%, dan baht Thailand melemah 0,08%.

Mata uang yang menguat antara lain yen Jepang (0,13%), dolar Singapura menguat 0,19%, serta won Korea Selatan menguat 0,47%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang mempengaruhi fluktuasi kurs rupiah. Dari luar negeri, Presiden AS terpilih Donald Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif tambahan pada China, yang diperkirakan akan memicu potensi perang dagang AS-China tahun ini.

Selain itu, pertemuan bank sentral AS Federal Reserve atau The Fed pada Desember 2024 lalu mengisyaratkan lebih sedikit pemangkasan suku bunga acuan untuk 2025. Sebab, inflasi tetap menjadi perhatian utama.

Dari dalam negeri, Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia kembali ekspansif usai berada di zona kontraksi selama lima bulan beruntun. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengumumkan inflasi mencapai 0,44% secara bulanan (month to month/MtM) dan 1,57% secara tahunan (year on year/YoY) untuk periode Desember 2024.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.55 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.205 dan harga jual sebesar Rp16.245 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.085 dan Rp16.385 per pukul 08.06 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.10 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.085 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.385 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.00 WIB masing-masing sebesar Rp16.215 dan Rp16.245 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.130 dan Rp16.330 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.08 WIB masing-masing sebesar Rp16.125 dan Rp16.225.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.000 dan harga jual senilai Rp16.350. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.54 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 10.01 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp16.350.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.206 dan harga jual sebesar Rp16.226 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.075 dan jual sebesar Rp16.375. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.