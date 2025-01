Usai Umumkan Nama Baru AZKO, Saham Aspirasi Hidup Indonesia (ACES) Parkir di Zona Merah

Pada 2024, saham ACES tercatat menguat 14,97% ke level Rp790 per saham.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten peritel PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) mendarat di zona merah pada perdagangan Kamis (2/1/2025) setelah mengumumkan perubahan nama menjadi AZKO.

Berdasarkan data Bloomberg, saham ACES turun 35 poin atau turun 4,43% ke posisi Rp755 per saham pada akhir perdagangan perdana 2025. ACES sempat bergerak di rentang Rp750-Rp790 per saham. Pada 2024, saham ACES tercatat menguat 14,97% ke level Rp790 per saham.

Seperti diberitakan Bisnis, ACES telah resmi melepas lisensi Ace Hardware di Indonesia. ACES pun mengenalkan jenama baru bernama AZKO menggantikan Ace Hardware.

ACES telah menjalankan perjanjian lisensi dengan ACE Hardware International Holdings sejak 1996. Perjanjian lisensi dalam kurun waktu 15 tahun itu kemudian diperpanjang.

Dalam perjalanannya, pada 19 Januari 2010, perusahaan kembali memperpanjang jangka waktu lisensi sampai dengan 31 Desember 2024 alias akhir tahun lalu. ACES kemudian tidak lagi melanjutkan perjanjian lisensi dengan Ace Hardware dan akan berhenti memakai merek Ace Hardware lagi pada tahun ini.

ACES juga telah mengubah nama perusahaan. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 Juni 2024 lalu, nama baru emiten berkode ACES itu adalah Aspirasi Hidup Indonesia. Nama baru kemudian berlaku efektif sejak 8 Juni 2024.

Selain mengubah nama, ACES juga telah meluncurkan logo baru perusahaan yang berbeda dengan yang sebelumnya dipakai oleh Ace Hardware di AS.

Berdasarkan laman resminya, jenama baru AZKO telah meluncur tepat pada 1 Januari 2025 saat lisensi Ace Hardware berakhir. Toko yang sebelumnya bernama Ace Hardware sebanyak 254 toko di 75 kota di Indonesia itu pun berganti nama menjadi AZKO.

Manajemen ACES menjelaskan bahwa AZKO hadir mengusung slogan “Your Home Life Improvement Partner”.

"Menawarkan lebih dari sekadar home improvement, tetapi juga inovasi produk dan layanan penuh inspirasi yang dirancang sesuai kebutuhan serta aspirasi hidup konsumen Indonesia," tulis Manajemen ACES dalam laman resminya pada beberapa waktu lalu.

Direktur Aspirasi Hidup Indonesia Gregory S. Widjaja mengatakan seiring dengan pengenalan jenama baru, ACES berupaya mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar.

"Mempertahankan daya saing yang kuat di industri ritel, semakin relevan dengan kebutuhan setiap pelanggan, serta memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap seluruh pemangku kepentingan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Sementara, Head of Corporate Communications ACES Melinda Pudjo mengatakan perusahaan pun akan konsisten berfokus pada inovasi, ekspansi toko di berbagai wilayah di Indonesia, optimalisasi infrastruktur digital melalui layanan omni-channel, penguatan stok dan portofolio produk melalui berbagai home brand, serta penerapan kegiatan pemasaran yang kreatif dan agresif.