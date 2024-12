Pasokan 2025 Diprediksi Melimpah, Harga Minyak Dunia Mendingin

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak terpantau turun tipis pada Jumat (13/12/2024) karena investor fokus pada perkiraan pasokan yang melimpah dan mengabaikan ekspektasi permintaan yang lebih tinggi tahun depan dari langkah-langkah stimulus China.

Sementara itu, pasar juga memperhatikan prospek penurunan suku bunga Federal Reserve pekan depan.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah jenis Brent turun tipis 8 sen menjadi US$73,33 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate AS berada pada level US$69,95 per barel, turun 7 sen.

Badan Energi Internasional memperkirakan negara-negara non-OPEC+ akan meningkatkan pasokan sekitar 1,5 juta barel per hari (bph) tahun depan, didorong oleh Amerika Serikat, Kanada, Guyana, Brasil, dan Argentina.

Pasokan diperkirakan akan melampaui perkiraan pertumbuhan permintaan sebesar 1,1 juta barel per hari, kata IEA dalam laporan pasar minyak bulanannya, menaikkan perkiraan permintaannya dari 990.000 barel per hari bulan lalu.

Laporan tersebut mengatakan, pertumbuhan permintaan akan terlihat pada sebagian besar di negara Asia karena dampak dari langkah stimulus China baru-baru ini.

"Saya kira dengan prospek keseimbangan yang cukup nyaman, sedikit alasan (bagi harga) untuk keluar dari kisaran ini untuk saat ini," kata Warren Patterson, kepala penelitian komoditas ING.

Tiga produsen minyak terbesar Kanada memperkirakan produksi yang lebih tinggi pada tahun 2025. Berdasarkan rekor produksi di AS, Goldman Sachs memperkirakan produksi minyak serpih Lower 48 akan tumbuh sebesar 600.000 barel per hari pada tahun 2025 meskipun pertumbuhan tersebut dapat melambat jika Brent turun di bawah $70 per barel.

Namun, Brent dan WTI berada di jalur yang tepat untuk mencatat kenaikan mingguan lebih dari 3% karena kekhawatiran tentang gangguan pasokan dari sanksi yang lebih ketat terhadap Rusia dan Iran, dan harapan bahwa langkah stimulus China dapat meningkatkan permintaan pada harga dukungan konsumen minyak terbesar ke 2 di dunia tersebut.

Impor minyak mentah China tumbuh setiap tahun untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan pada bulan November, didorong oleh harga yang lebih rendah dan penimbunan stok.

"Kami telah melihat sedikit pemulihan dalam margin kilang sejak titik terendah bulan September, tetapi menurut kami itu bukan sesuatu yang dapat membenarkan volume impor minyak mentah bulan November," kata Patterson.

Impor minyak mentah di negara pengimpor terbesar di dunia akan tetap tinggi hingga awal tahun 2025 karena kilang memilih untuk menambah pasokan dari eksportir utama Arab Saudi, yang tertarik oleh harga yang lebih rendah, sementara kilang independen bergegas menggunakan kuota mereka.

Investor juga mengamati dampak sanksi yang lebih ketat terhadap Rusia dan Iran terhadap pasokan dari produsen minyak utama ke China dan India.

Pelaku pasar juga bertaruh bahwa Fed akan memangkas biaya pinjaman minggu depan dan menindaklanjutinya tahun depan dengan pengurangan lebih lanjut, setelah data ekonomi menunjukkan klaim mingguan untuk asuransi pengangguran meningkat secara tak terduga.