Rupiah Ditutup Menguat, Sentuh Rp15.847 per Dolar AS

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat ke level Rp15.847,5 pada perdagangan hari ini, Jumat (29/11/2024). Rupiah menguat di tengah pelemahan greenback.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup menguat 0,92 persen ke Rp15.338 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS (DXY) melemah 0,23% ke 105,80.

Bersamaan dengan rupiah, sejumlah mata uang di Asia juga menguat seperti yen Jepang ditutup naik 0,95%, won Korea Selatan naik 0,06%, yuan China 0,20%, dolar Taiwan naik 0,10%, dan peso Filipina naik 0,11%.

Lalu dolar Singapura naik 0,30%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, rupee India melemah 0,01%, ringgit Malaysia menguat 0,20%, dan baht Thailand naik 0,60%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pasar mempertahankan ekspektasi jika The Fed akan tetap memangkas suku bunga pada Desember.

Para pelaku pasar terlihat bertaruh pada peluang 68,6% bahwa Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, dan peluang 31,4% bahwa suku bunga akan tetap tidak berubah, menurut CME Fedwatch.

Taruhan pada pemangkasan Desember terus berlanjut meskipun data terbaru menunjukkan ketahanan inflasi AS, sementara pejabat Fed mendukung pelonggaran suku bunga secara bertahap.

"Namun, prospek jangka panjang untuk suku bunga AS tidak pasti, mengingat inflasi masih jauh di atas target Fed sebesar 2%," tutur Ibrahim dalam risetnya.

Kebijakan ekspansif di bawah Trump juga diharapkan akan mendukung inflasi dan suku bunga. Sejumlah pejabat Fed, termasuk Ketua Jerome Powell, akan memberikan pidato minggu depan, sebelum keputusan suku bunga pada bulan Desember.

Dari dalam negeri, sentimen datang dari rencana pemerintah menaikkan PPN. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% kemungkinan besar akan ditunda.

Penundaan tersebut dilakukan untuk memberi ruang bagi pemerintah dalam menyediakan stimulus berupa subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun Ibrahim memperkirakan mata uang rupiah akan ditutup menguat pada rentang Rp15.750-Rp15.850 per dolar AS untuk perdagangan Senin pekan depan.