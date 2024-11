Top Up GoPay Kini Bisa Pakai VISA dan Mastercard

GoPay, unit bisnis Financial Technology dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (BEI:GOTO) memperkenalkan cara baru top up saldo di aplikasi GoPay

Bisnis.com, JAKARTA - GoPay, unit bisnis Financial Technology dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (BEI:GOTO) memperkenalkan cara baru top up saldo di aplikasi GoPay melalui kartu debit VISA dan Mastercard.

Opsi top up saldo ini semakin melengkapi metode top up yang sebelumnya telah tersedia, termasuk lewat gerai minimarket Alfamart Group, Indomaret, mobile banking, internet banking, ATM, virtual account, Pegadaian, dan warung Mitra Tokopedia.

Kiki Apriyani, Head of Marketing Money Management GoPay mengatakan, “Sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan pengguna GoPay dalam berbagai transaksi pembayaran sehari-hari, kami berkolaborasi dengan VISA dan Mastercard menghadirkan solusi top up jadi lebih mudah. Cukup sambungkan kartu debit dari bank manapun yang berlogo VISA atau Mastercard, masyarakat bisa langsung top up saldo di aplikasi GoPay, bebas biaya admin.”

Kiki menambahkan, inovasi ini untuk mengakomodir kebutuhan pengguna yang seringkali kekurangan atau kehabisan saldo GoPay di tengah transaksi dan belum sempat melakukan top up.

“Dengan menghubungkan kartu debit pengguna di aplikasi GoPay, proses top up jadi semakin nyaman. Yang menarik, pengguna juga bisa lebih hemat, karena GoPay memberikan gratis biaya top up lewat kartu debit hingga dua kali per bulan,” ujar Kiki.

Berikut cara menyambungkan kartu debit VISA dan Mastercard ke aplikasi GoPay: