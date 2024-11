Wall Street Pesta Pora, S&P 500 & Nasdaq Pecah Rekor Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

Wall Street ditutup hijau dengan indeks menyentuh rekor tertinggi pada akhir perdagangan Kamis (4/7/2024), usai The Fed memangkas suku bunganya 25 basis poin.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham di Wall Street, New York ditutup hijau dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq menyentuh rekor tertinggi pada akhir perdagangan Kamis (4/7/2024), mengangkat pasar saham di seluruh dunia, sementara imbal hasil Treasury AS semakin turun setelah The Fed memangkas suku bunga dan ketika investor mempertimbangkan kembalinya Donald Trump sebagai presiden untuk kedua kalinya.

Mengutip Reuters, Jumat (8/11/2024), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup nyaris datar 0,00% atau 0,59 poin ke 43.729,34, indeks S&P 500 naik 0,74% atau 44,06 poin ke 5.973,10, dan Nasdaq melejit 1,51% atau 285,99 poin ke 19.269,46.

S&P 500 dan Nasdaq keduanya berakhir pada level tertinggi sepanjang masa untuk hari kedua berturut-turut. Indeks MSCI untuk saham dunia (.MIWD00000PUS) naik 0,9%, juga mencapai rekor tertinggi.

The Fed menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada hari Kamis (7/11), seperti yang diharapkan, mencatat bahwa pasar kerja secara umum telah mereda sementara inflasi bergerak menuju target 2% - dengan mengatakan bahwa tekanan harga telah "membuat kemajuan," dibandingkan dengan pernyataan sebelumnya yang telah dibuat.

“The Fed tidak melakukan hal yang tidak diinginkan,” kata Ryan Detrick, kepala strategi pasar di Carson Group di Omaha, Nebraska.

“Pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah mereka akan melakukan pemotongan lagi pada bulan Desember? Dugaan terbaik kami adalah hal tersebut terjadi karena inflasi terus membaik.” tambah Detrick.

Indeks STOXX 600 Eropa (.STOXX) naik 0,6% setelah saham-saham Asia menguat pada hari sebelumnya, bahkan saham-saham unggulan (blue chips) Tiongkok di dalam negeri naik 3% (.CSI300) karena optimisme investor terhadap potensi stimulus melebihi kekhawatiran mengenai memburuknya ketegangan perdagangan.

Saham-saham "menghargai dugaan kemungkinan pemotongan pajak perusahaan dan memandang kecenderungan umum terhadap deregulasi di seluruh industri sebagai hal yang positif bagi pendapatan," kata Naomi Fink, kepala strategi global di Nikko Asset Management.

Imbal hasil Treasury memperpanjang penurunan setelah penurunan suku bunga The Fed, meskipun beberapa investor memperingatkan bahwa penurunan suku bunga mungkin tidak akan turun secara stabil seperti yang diperkirakan beberapa orang pada masa pemerintahan Trump yang kedua.

“Pemusnahan Partai Republik tampaknya sangat mungkin terjadi, dan kebijakan fiskal yang lebih longgar serta tarif perdagangan mungkin tidak hanya akan mengangkat pertumbuhan tetapi juga inflasi,” kata Matthias Scheiber, kepala manajemen portofolio global di Allspring Global Investments Systematic Edge Team di London.

Imbal hasil acuan 10-tahun terakhir berada di 4,3355%, turun 9 basis poin pada hari itu, setelah kenaikan 14 basis poin pada hari Rabu, dan imbal hasil 30-tahun terakhir berada di 4,5393%, turun lebih dari 6 basis poin setelah 15 basis poin pada hari sebelumnya. bp melompat.

Dolar turun 0,7% terhadap sejumlah mata uang lainnya setelah mencatat kenaikan satu hari terbesar dalam lebih dari dua tahun pada hari Rabu. Para pedagang mengatakan mereka menutup pertaruhan yang menguntungkan pada kepresidenan Trump dan menjelang keputusan The Fed.

Euro naik 0,7% menjadi US$1,0803 setelah penurunan 1,8% pada hari Rabu, karena investor juga mencerna gejolak politik di Jerman ketika Kanselir Olaf Scholz memecat Menteri Keuangan Christian Lindner, menyebabkan koalisi tiga partai yang berkuasa runtuh dan menyiapkan pemilu sela.

Analis Deutsche Bank mengatakan meskipun masih dini, perkembangan tersebut bisa berdampak positif bagi euro karena potensi peningkatan kepercayaan dari pemerintah Jerman yang lebih stabil dan dampak ekonomi langsung dari potensi sikap fiskal yang lebih proaktif.

Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun Jerman terakhir naik 4,8 basis poin menjadi 2,441%.

Sebelum The Fed, Bank of England memangkas suku bunga sebesar seperempat poin pada hari Kamis untuk kedua kalinya sejak tahun 2020. Bank of England mengatakan pengurangan di masa depan kemungkinan besar akan dilakukan secara bertahap, karena melihat inflasi yang lebih tinggi setelah anggaran pertama pemerintah baru terakhir kali dikeluarkan. pekan.

Sterling memperpanjang kenaikannya sedikit setelah keputusan tersebut dan terakhir naik 0,8% pada $1,2986, menyusul penurunan 1,24% pada hari Rabu.

Bank-bank sentral di Norwegia dan Swedia juga mengadakan pertemuan pada hari Kamis, meskipun pertemuan tersebut memenuhi ekspektasi pasar dan tidak banyak mengganggu pasar mata uang.

Norges Bank yang merupakan kelompok hawkish dari spektrum pasar negara maju mempertahankan suku bunga tidak berubah pada level tertinggi dalam 16 tahun, dan Riksbank Swedia memangkas suku bunga sebesar 50bps.

Bitcoin membalikkan kerugian sebelumnya dan melonjak ke rekor tertinggi lainnya di US$76,780 dalam semalam. Trump telah berjanji untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai “ibu kota kripto di planet ini.”

Emas bertambah 1,8%, setelah penurunan lebih dari 3% pada hari Rabu, menjadi US$2,707.21 per ounce. Namun, itu masih tidak jauh dari rekor tertinggi baru-baru ini di US$2,790.15.

Minyak membalikkan kerugian akibat aksi jual yang dipicu oleh pemilihan presiden AS.

Minyak mentah berjangka Brent naik 0,6% menjadi US$75,4 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga bertambah 0,5% menjadi US$72,04.