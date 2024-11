Iran Siapkan Serangan Balasan ke Israel, Harga Minyak Global Lanjut Reli

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 1,95% atau US$1,3 menjadi US$70,61 per barel setelah ditutup naik 0,95% di sesi sebelumnya.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia melanjutkan tren kenaikan pada Jumat (1/11/2024), seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah menyusul laporan bahwa Iran sedang mempersiapkan serangan balasan terhadap Israel dari Irak dalam beberapa hari mendatang.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) AS naik 1,95% atau US$1,3 menjadi US$70,61 per barel setelah ditutup naik 0,95% di sesi sebelumnya. Sementara itu, harga minyak mentah jenis Brent terpantau naik 1,95% atau US$1,35 pada US$74,12 per barel.

Berlanjutnya reli harga minyak ditopang oleh kabar serangan balasan yang akan dilakukan Iran terhadap Israel. Intelijen Israel menunjukkan bahwa Iran sedang bersiap untuk menyerang Israel dari wilayah Irak dalam beberapa hari mendatang, kemungkinan sebelum pemilihan presiden AS pada 5 November, Axios melaporkan pada hari Kamis, mengutip dua sumber Israel yang tidak disebutkan namanya.

Serangan itu diperkirakan akan dilakukan dari Irak dengan menggunakan sejumlah besar drone dan rudal balistik, tambah laporan Axios. Laporan tersebut mengatakan bahwa melakukan serangan melalui milisi pro-Iran di Irak bisa menjadi upaya Teheran untuk menghindari serangan Israel lagi terhadap sasaran strategis di Iran.

Harga minyak juga didukung oleh ekspektasi bahwa OPEC+ dapat menunda rencana peningkatan produksi minyak pada bulan Desember selama satu bulan atau lebih, empat sumber yang dekat dengan masalah tersebut mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu, mengutip kekhawatiran tentang melemahnya permintaan minyak dan meningkatnya pasokan.

Namun, harga diperkirakan akan turun lebih dari 1% secara mingguan, berjuang untuk pulih dari penurunan 6% pada Senin setelah serangan Israel terhadap militer Iran pada tanggal 26 Oktober melewati fasilitas minyak dan nuklir dan tidak mengganggu pasokan energi.

“Meskipun pasar minyak mentah berupaya mengunci kenaikan hari ketiga berturut-turut, pasar belum mampu menghapus kesenjangan besar yang lebih rendah setelah pembukaan kembali pada hari Senin,” kata Market Analyst IG, Tony Sycamore, yang berbasis di Sydney.

Namun, pemulihan harga minyak WTI akan berlanjut kembali ke penutupan Jumat lalu di sekitar $71,80, tambahnya, karena ketegangan di Timur Tengah kembali menjadi fokus.

"Saya pikir itu akan tergantung pada siapa yang memenangkan pemilu AS dan rincian stimulus fiskal apa, jika ada, yang dihasilkan dari pertemuan komite tetap NPC,” kata Sycamore, mengacu pada peristiwa besar di AS dan China, konsumen minyak terbesar di dunia, minggu depan.