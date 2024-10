Saham CTRA, BMRI, hingga TLKM Bawa Indeks Bisnis-27 ke Zona Hijau

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 dibuka menguat seiring dengan penguatan IHSG. Indeks Bisnis-27 dibuka menguat terdorong saham-saham seperti CTRA, BMRI, TLKM, dan TOWR.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka pada zona hijau di level 595,16. Indeks Bisnis-27 bergerak pada rentang 593,26 hingga 595,10 sesaat setelah pembukaan.

Dari 27 konstituen, terdapat 8 saham yang dibuka di zona hijau, 11 saham stagnan, dan 8 saham lainnya dibuka di zona merah.

PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) memimpin penguatan indeks Bisnis-27 dengan naik 0,72% atau 10 poin ke level Rp1.390. Selanjutnya, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) naik 0,72% ke level Rp6.975 per saham.

Emiten lainnya yang menguat di antara konstituen indeks Bisnis-27 ialah TLKM, TOWR, BBRI, dan BRPT. TLKM naik 0,69% ke level Rp2.920 per saham, saham TOWR menguat 0,61% ke level Rp820 per saham, BBRI menguat 0,61% ke level Rp4.930 per saham, dan saham BRPT menguat 0,49% ke level Rp1.020 per saham.

Sementara itu, saham-saham yang melemah dialami oleh MEDC, AKRA, ANTM, dan UNTR. Masing-masing saham tersebut mengalami pelemahan 2,26% untuk MEDC, turun 0,98% untuk saham ANTM, melemah 0,61% untuk saham ANTM, dan saham UNTR turun 0,38% pagi ini.

Di sisi lain, indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka stagnan pada level 7.559,65 pada perdagangan Selasa (15/10/2024). Sesaat setelah pembukaan perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 7.573-7.585.

Tercatat, 150 saham menguat, 60 saham melemah, dan 262 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau pada posisi Rp12.677 triliun.