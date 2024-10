Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 1 Oktober 2024

Rupiah dibuka melemah 0,33% ke level Rp15.190 per dolar AS pada perdagangan Selasa (1/10/2024). Berikut kurs dolar AS hari ini di sejumlah bank.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau dolar AS dibuka melemah menuju level Rp15.190 pada perdagangan hari ini, Selasa (1/10/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 50,50 poin atau 0,33% ke level Rp15.190 per dolar AS. Indeks dolar AS menurun 0,06% ke posisi 100,71.

Mayoritas mata uang lain di Asia turut dibuka melemah. Yen Jepang dan won Korea masing-masing menurun 0,04% dan 0,36%. Yuan China melemah 0,11%, rupee India turun 0,12%, sedangkan peso Filipina melemah 0,16%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan bahwa rupiah akan ditutup menguat pada rentang Rp15.080—15.160 per dolar AS pada penghujung perdagangan hari ini.

Dia mengatakan bahwa pasar tengah menunggu pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell terkait petunjuk percepatan pelonggaran moneter yang akan disampaikan pada pekan ini, di samping kondisi geopolitik dan manufaktur di berbagai belahan dunia.

"Juga akan dirilis data tentang lowongan pekerjaan dan perekrutan swasta, bersama dengan survei ISM tentang manufaktur dan jasa," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, dari dalam negeri, pasar mendukung wacana penarikan utang di awal (prefunding) untuk membiayai APBN 2025. Prefunding tersebut akan ditempuh melalui penerbitan melalui surat berharga negara (SBN) valuta asing, bukan SBN rupiah.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada pukul 10.09 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.195 dan harga jual sebesar Rp15.215 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.040 dan Rp15.340 per pukul 08.02 WIB.

BCA juga menerapkan angka yang sama berdasarkan bank notes pada pukul 08.04 WIB, yakni harga beli sebesar Rp15.040 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.340 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.57 WIB masing-masing sebesar Rp15.187 dan Rp15.209 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.075 dan Rp15.325 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 08.47 WIB masing-masing sebesar Rp15.185 dan Rp15.205.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp14.975 dan harga jual senilai Rp15.325. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 10.06 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes per pukul 09.55 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp14.900 dan Rp15.250.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.195 dan harga jual sebesar Rp15.215 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.025 dan jual sebesar Rp15.375. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.05 WIB.