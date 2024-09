Emiten Hary Tanoe, MNC Kapital (BCAP) Tegaskan Tidak Terlibat Akuisisi Vista Outdoor

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik Grup MNC, PT MNC Kapital Indonesia Tbk. (BCAP) menegaskakn tidak terlibat dalam penawaran akuisisi Vista Outdoor.

Dalam keterangan resminya, Head of Investor Relations MNC Kapital Indonesia Samuel Tanoesoedibjo menyampaikan perseroan menyadari adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa perseroan telah menyampaikan tawaran untuk mengakuisisi Vista Outdoor (VSTO.N).

“Untuk itu, kami menegaskan kembali bahwa BCAP bukan merupakan pihak yang terlibat dalam penawaran akuisisi Vista Outdoor,” tulisnya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Lebih lanjut, penawaran akuisisi tersebut dilakukan oleh MNC Capital Partners, L.P., sebuah perusahaan yang berbasis di Montreal, Kanada, yang bukan merupakan bagian dan/atau afiliasi dari MNC Group.

Sebelumnya seperti dilansir dari Reuters, MNC Capital telah menyampaikan tawaran untuk mengakuisisi Vista Outdoor (VSTO.N) senilai US$43 per saham atau setara dengan Rp660.437 per saham. Nilai tersebut lebih tinggi dari tawaran sebelumnya US$42 per saham.

Berdasarkan perhitungan Reuters dan data LSEG, penawaran tersebut membuat nilai Vista Outdoor menjadi sebesar US$2,51 miliar atau setara dengan Rp38,55 triliun.

Nilai tersebut merupakan harga premium yang lebih tinggi 12,30% apabila dibandingkan dengan harga saat penutupan sebesar US$38,29 pada Jumat lalu.

MNC Capital menyatakan telah mengirimkan surat kepada Vista Outdoor pada Jumat lalu.

"MNC kini siap menawarkan harga pembelian tunai yang ditingkatkan sebesar US$43,00 per saham untuk Vista, meskipun ada hambatan pasar yang cukup besar bagi pengeluaran konsumen dan lemahnya hasil kuartalan Vista baru-baru ini," tulis dalam surat seperti dikutip Reuters, Senin (9/9/2024).

Vista Outdoor telah mengonfirmasi bahwa dewan direksinya menerima proposal dari MNC pada Jumat (6/9/2024). Tawaran tersebut akan berakhir pada Senin (9/9/2024).

"Komunikasi publik oleh MNC hanya beberapa jam setelah penyampaian proposal serta berakhirnya penawaran pada Senin merupakan pola yang terus menimbulkan frustrasi dan tidak konstruktif," kata manajemen Vista.