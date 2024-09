IHSG Diproyeksi Bergerak Fluktuatif, Cek Saham ADRO, TKIM hingga BSDE

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan bergerak fluktuatif pada perdagangan hari ini, Selasa (10/9/2024). Sejumlah saham menjadi pilihan seperti ADRO, TKIM, hingga BSDE.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan penguatan IHSG masih cenderung tertahan di kisaran resistance 7.700-7.750 dalam 2 pekan terakhir sampai dengan perdagangan Senin (9/9/2024).

"Oleh sebab itu, IHSG diperkirakan kembali fluktuatif di rentang 7.650-7.750 hari ini," kata Valdy dalam risetnya, Selasa (10/9/2024).

Dari eksternal, sentimen terhadap IHSG datang dari antisipasi potensi pemangkasan suku bunga acuan ECB sebesar 25 bps ke level 4% di pekan ini (12/9/2024) yang mengubah sentimen pasar.

Inflasi yang relatif persisten di Euro Area tidak menghalangi ECB untuk memangkas suku bunga acuan guna mendorong pemulihan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

"Hal ini dapat memperbaiki pesimisme pasar terhadap outlook aktivitas ekonomi Eropa di kuartal IV/2024," ucap Valdy.

Masih terkait kebijakan moneter, pasar juga akan melanjutkan fokus ke FOMC pada 17 dan 18 September 2024 dan RDG BI beberapa hari setelahnya.

The Fed diyakini memangkas suku bunga acuan, sementara BI diyakini menyampaikan dovish tone. Dengan demikian, nilai tukar rupiah diperkirakan bertahan di Bawah Rp15.500 per dolar AS pada pekan ini.

Adapun beberapa saham top picks dari Phintraco Sekuritas pada hari ini meliputi ADRO, INKP, TKIM, PANI, dan BSDE.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.