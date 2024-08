Balik Arah, Rupiah Dibuka Menguat Saat Dolar AS Tertekan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah berbalik arah dan dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (13/8/2024).

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka naik 5 poin ke level Rp15.950 per dolar AS pada perdagangan hari ini. Nilai tukar rupiah lanjut menguat 0,23% atau 36 poin ke posisi Rp15.914 per dolar AS pada awal perdagangan Selasa (13/8/2024).

Menghijaunya rupiah di hadapan greenback berbalik dari pelemahan rupiah sebesar 0,19% atau 30,5 poin ke level Rp15.955 per dolar AS pada Senin (12/8/2024). Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau melemah 0,03% ke posisi 103,103.

Baca Juga : IHSG Dibuka Menghijau Tembus Level 7.300

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,03%, dolar Hong Kong naik 0,01%, dolar Singapura melemah 0,06%, baht Thailand turun 0,2%, dan won Korea Selatan turun 0,05%.

"Untuk perdagangan Selasa [13/8/2024], mata uang rupiah fluktuatif tetapi ditutup menguat di rentang Rp15.900-Rp15.090 per dolar AS," ungkap Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi, dikutip Selasa (13/8/2024).

Aliran masuk dana investor asing ke pasar keuangan dinilai sebagai sentimen positif terhadap kurs rupiah. Di pasar saham, investor asing membukukan beli bersih Rp489,99 miliar pada Senin (12/8/2024). Alhasil, investor asing membukukan akumulasi beli bersih (net buy) Rp1,91 triliun sepanjang tahun berjalan 2024.