Harga Emas Tergelincir Tertekan Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS, Data Inflasi Jadi Fokus

Harga emas tergelincir pada perdagangan Selasa (2/7/2024), tertekan kenaikan imbal hasil obligasi AS. Rilis data tenaga kerja jadi fokus investor saat ini.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas tergelincir pada perdagangan Selasa (2/7/2024) karena imbal hasil obligasi AS tetap kuat, sementara investor menantikan data pekerjaan AS yang akan dirilis akhir pekan ini untuk mendapatkan lebih banyak sinyal mengenai penurunan suku bunga AS.

Mengutip Reuters, harga emas di pasar spot turun 0,3% menjadi US$2,324.88 per ounce. Sementara harga emas berjangka AS ditutup 0,2% lebih rendah ke posisi US$2,333.40.

Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun mencapai level tertinggi dalam satu bulan pada hari Senin dan tetap tinggi pada hari Selasa, membuat emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil menjadi kurang menarik.

"Pasar masih sangat sensitif terhadap diskusi apa pun mengenai suku bunga atau apa pun yang berkaitan dengan kebijakan Fed. Jadi, saya pikir ini masih dalam momentum menunggu dan melihat," kata Phillip Streible, kepala strategi pasar di Blue Line Futures.

Bank sentral AS masih memerlukan lebih banyak data sebelum memangkas suku bunga untuk memastikan pembacaan inflasi yang lebih lemah baru-baru ini memberikan gambaran sebenarnya tentang apa yang terjadi pada tekanan harga, kata Powell.

Data pada hari Selasa menunjukkan lowongan pekerjaan AS naik menjadi 8,14 juta pada bulan Mei.

Fokus saat ini beralih ke data non-farm payroll (gaji non-pertanian) pada hari Jumat, yang akan sangat penting dalam menilai apakah pasar tenaga kerja AS tetap tangguh terhadap latar belakang tingkat suku bunga yang tinggi selama beberapa dekade.

Emas turun 5% dari rekor tertinggi $2,449.89 per ounce yang dicapai pada tanggal 20 Mei, sebuah reli yang disebabkan oleh permintaan safe-haven yang didorong oleh ketidakpastian geopolitik dan ekonomi serta pembelian bank sentral yang terus-menerus, yang merupakan kategori permintaan yang penting.

“Permintaan fisik masih lemah di pasar-pasar utama seperti India dan Turki namun ada tanda-tanda pemulihan di sana karena konsumen ingin melindungi diri dari faktor-faktor lain seperti inflasi lokal yang masih tetap tinggi,” kata seorang pedagang.

Di tempat lain, harga perak spot turun 0,2% menjadi US$29,39 per ounce.

sementara harga platinum naik 1,6% menjadi US$993,36 per ons dan paladium melonjak lebih dari 4% menjadi US$1.010,50 dengan fokus pada prospek penjualan mobil hibrida yang lebih baik versus pertumbuhan pasar kendaraan listrik bebas paladium yang lebih lambat.